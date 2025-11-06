Інтерфакс-Україна
19:56 06.11.2025

Сибіга: Бажаємо народу Грузії реалізувати свої європейські прагнення попри дії нинішнього уряду

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відкинув звинувачення в нібито перешкоджанні українською стороною Грузії в отриманні статусу кандидата в члени Європейського союзу і висловив побажання грузинському народу реалізувати свої європейські прагнення попри дії їх чинного уряду.

"Грузинській стороні не слід ображатися на своє відображення в дзеркалі. Усі причини поганих результатів на шляху вступу Грузії до ЄС - в Тбілісі, а не в Києві. Що ж до України, то ми бажаємо дружньому грузинському народу лише одного: щоб він врешті-решт реалізував свої європейські прагнення, попри політику нинішнього уряду. Грузія – це Європа, а не "Русский мир", - написав Сибіга в соцмережі Х в четвер.

Таким чином він прокоментував публікацію в ЗМІ про те, що міністерка закордонних справ Грузії Мака Бочорішвілі звинуватила Україну нібито перешкоджанні Тбілісі отримати статус кандидата на вступ до ЄС.

"Процес інтеграції Грузії до Європейського Союзу та отримання статусу кандидата певним чином супроводжувався негативним ставленням України – аби Грузія не отримала цього статусу. Ми на власні очі бачили, які кампанії проводилися у 2022–2023 роках... Україна в різних формах виступала проти євроінтеграції Грузії. Це відбувалося відкрито, і всі ми про це знаємо", – заявила вона.

Голова зовнішньополітичного відомства Грузії розкритикувала висновки ЄК щодо процесу євроінтеграції своєї країни. За словами Бочорішвілі, позиція Грузії в питаннях безпеки відповідає підходу країн-членів ЄС і НАТО: "Ніхто не хоче вступати в конфронтацію з Росією та створювати додаткові виклики безпеці. Першочерговий обов’язок уряду – уникати загроз для країни".

 

 

