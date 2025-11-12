Інтерфакс-Україна
20:40 12.11.2025

Саакашвілі повернули з лікарні до тюремної камери

Колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі повернули з клініки "Вівамед", де він перебував на стаціонарному лікуванні, до виправної установи, повідомляє Спеціальна пенітенціарна служба Грузії.

"Відповідно до законодавства Грузії, повернення пацієнта з цивільної лікарні до виправної установи здійснюється на підставі рішення лікуючого лікаря з урахуванням стану його здоров'я. Оскільки стан здоров'я засудженого Міхеїла Саакашвілі задовільний і він більше не потребує стаціонарного лікування, його виписали з цивільної клініки і повернули до виправної установи № 12, де він продовжить відбувати покарання в умовах загального режиму", - вказується у повідомленні у Facebook.

Саакашвілі був переведений до лікарні 12 травня 2022 року.

Як повідомлялося, Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня 2021 року. 1 жовтня його затримали в Тбілісі, після чого помістили у в'язницю в місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без узгодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці в місті Руставі в тюремну лікарню в Тбілісі (район Глдані). 20 листопада Саакашвілі перевели у військовий госпіталь у місті Горі, де він припинив голодування. 12 травня 2022 року Саакашвілі помістили в цивільну клініку "Вівамед" у Тбілісі.

Раніше суд визнав Саакашвілі винним у справі про розкрадання державних коштів, засудивши його до 9 років позбавлення волі, та у справі про незаконний перетин грузинського кордону, засудивши до 4,5 років ув'язнення.

Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальсифікованими.

 

Теги: #грузія #повернення #вязниця #саакашвілі

