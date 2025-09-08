МЗС про теракт в Єрусалимі: Терор ніколи не є рішенням і не може бути терпимим

Міністерство закордонних справ України у понеділок висловило свої співчуття родинам загиблих та побажало одужання пораненим через теракт у Єрусалимі (Ізраїль).

"Сумні новини з Єрусалиму. Жорстокий напад на ізраїльських цивільних громадян призвів до загибелі шести осіб і поранення понад двадцяти інших. Висловлюємо співчуття родинам жертв і бажаємо швидкого одужання пораненим. Терор ніколи не є рішенням і не може бути терпимим. У сучасному світі не повинно бути місця для такого варварства", - йдеться у повідомленні відомства у соцмережі Х.

За повідомленням The Times of Israel, теракт в Єрусалимі у понеділок забрав життя п'ятьох людей, семеро поранені. Терористи відкрили вогонь по переповненому автобусу на перехресті Рамот. Стрільці, двоє палестинців із Західного берега, були застрелені солдатом і озброєним ультраортодоксальним чоловіком.

Хамас висловив схвалення смертоносному теракту на перехресті Рамот в Єрусалимі, називаючи його "героїчною операцією", втім, Хамас не взяв на себе відповідальність за теракт, але закликав палестинців на Західному березі "посилити протистояння з окупантами та їхніми поселенцями".