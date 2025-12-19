Інтерфакс-Україна
13:50 19.12.2025

Навроцький: Ми в Польщі пам'ятаємо Грозний та Грузію, підтримуємо тиск на РФ

Президент Польщі Кароль Навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький нагадав, що російська агресія розпочалася не з початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році та наголосив, що Варшава підтримує санкції проти Росії та дипломатичний тиск.

"Ми усвідомлюємо, і ми обговорювали це з президентом під час нашої дискусії, що російська загроза не почалася з початку повномасштабної війни в Україні після нападу Російської Федерації у 2022 році. Це, звичайно, поворотний момент, але все почалося, пані та панове, ще раніше. Ми в Польщі пам’ятаємо Грозний, ми пам’ятаємо Грузію…", - сказав він на першій спільній пресконференції із українським колегою Володимиром Зеленським у Варшаві.

Навроцький підкреслив, що своїми діями Росія порушує міжнародний порядок, принципи міжнародного права та сприяє дестабілізації політичних систем.

"Ми усвідомлюємо це і усвідомлювали це в Польщі. Крім того, звичайно, військові операції — я кажу це як Президент Польщі — ми щодня спостерігаємо належним чином проведені гібридні операції. Порушення повітряного простору, атаки дронів, порушення інфраструктури, атаки на польську інфраструктуру агентами Російської Федерації", - заявив Навроцький.

Тому, як наголосив він, не дивно, Польща регулярно підтримує санкції проти Росії на всіх дипломатичних платформах, а також підтримує удар по тіньовому флоту РФ.

"Ми, звичайно, підтримуємо зусилля щодо передачі російських активів... Ми також підтримуємо дипломатичний тиск. Я особисто роблю це як президент Польщі, але так само робить і польський уряд", - заявив польський лідер.

