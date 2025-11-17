Мінімальні стандарти безпеки гуманітарних працівників потребують доопрацювання – Альянс УКР ОГС

Мінімальний пакет захисту гуманітарних працівників в Україні Duty of Care (обов’язок турботи) потребує постійного вдосконалення, заявила директорка Альянсу УКР ОГС Міла Леонова.

Вона зазначила, що зараз стандарти не в повній мірі відповідають реальним викликам команд в полі.

"Турбота про тих, хто допомагає іншим, не може залишатися факультативною опцією чи формальністю для звітності. Мінімальний пакет Duty of Care - це живий документ, який треба оновлювати безперервно. Без цього ми не зможемо гарантувати жодного рівня безпеки тим, хто працює в найнебезпечніших умовах", - сказала директорка Альянсу УКР ОГС під час круглого столу "Duty of Care: що потрібно гуманітарним працівникам та волонтерам для безпеки" в агентстві "Інтерфакс-Україна".

Особливу увагу Леонова звернула на бюджетування заходів безпеки. За її словами, турбота про людей повинна бути "вшита" у проєктні бюджети не точково, а системно - з урахуванням роботи на роки вперед. Йдеться про страхування, навчання з безпеки, психологічну підтримку, інцидент-менеджмент та інші ключові елементи, які досі часто недооцінюються або фінансуються за залишковим принципом.

Вона також наголосила, що в Україні за останні два роки фактично сформувався новий гуманітарний сектор, сотні українських організацій і волонтерських ініціатив, які стали основою допомоги населенню в умовах війни. І цей сектор потребує не меншого захисту, ніж ті, для кого він працює.

Станом на зараз міні-пакет включає Duty of Care для гуманітарних працівників включає: психологічну підтримку, аптечки, бронежилети та каски, тренінги, страхування.

Однак в Альянсі УКР ОГС зазначають, що війна вимагає ширших рішень, зокрема - броньоваого транспорту, РЕБ та нових видів індивідуального захисту.