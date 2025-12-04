Міжнародний список культурних цінностей UNESCO поповнили 19 українських об’єктів

19 українських об’єктів внесли до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом UNESCO, загальна кількість українських об’єктів у списку зросла до 46, повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

"Щойно Комітет ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей у разі збройного конфлікту підтримав ініціативу України та ухвалив відповідне рішення. Це – важлива міжнародна перемога та визнання того, як відповідально Україна виконує норми міжнародного гуманітарного права навіть під час повномасштабної війни", - написала Бережна у Фейсбуці у четвер.

За її словами, загальна кількість українських об’єктів у списку зросла до 46. "Це робить Україну однією з країн із найбільшим переліком культурної спадщини, що перебуває під найвищим міжнародно-правовим захистом у сфері гуманітарного права", - наголосила міністерка.

Бережна зазначила, що посилений захист – найвищий рівень міжнародно-правової охорони, передбачений Другим протоколом до Гаазької конвенції 1954 року. Об’єкти, які отримують цей статус, мають відповідати трьом ключовим вимогам: мати виняткове значення для людства; бути захищеними на національному рівні; не використовуватися для військових цілей.

"В умовах повномасштабної російської агресії Україна стала першою державою у світі, яка масштабно застосовує механізм посиленого захисту під час війни, створивши новий прецедент у міжнародній практиці", - наголосила міністерка культури.

За її словами, також за ініціативи Україна минулого року розпочалась дискусія щодо міжнародно-правової відповідальності за порушення імунітету об’єктів під посиленим захистом. Результати дослідження, проведені групою міжнародних експертів були презентовані під час 20-го Засідання Комітету Другого протоколу.

До Списку під посиленим захистом додали такі об'єкти: Аккерманська фортеця, м. Білгород-Дністровський Одеська область; Успенський собор, м.Харків; Борисоглібський собор, м. Чернігів; Харківський академічний український драматичний театр імені Тараса Шевченка, м. Харків; Будівля Кірхи (Церква Святого Павла), м. Одеса; Садиба Л.Є. Кеніга: Палац (Головний будинок), м. Тростянець Сумська область; Мовчанський монастир, м. Путивль Сумська область; Покровська церква, м. Харків; Приморські сходи, м. Одеса; Воскресенська церква, м. Суми; Кирилівська церква, Київ; Спасо-Преображенський собор, м. Суми; Троїцький собор, м. Суми; Городище літописного міста Іскоростень, с. Коростень Житомирська область; Археологічний комплекс "Острів Байда", м. Запоріжжя; Одеський музей західного і східного мистецтва, м. Одеса; Одеський національний художній музей, м. Одеса; Одеська національна наукова бібліотека, м. Одеса; Музей мистецтв Прикарпаття, м. Івано-Франківськ.

"Порушення "імунітету" таких об’єктів є серйозним міжнародним злочином і тягне подвійну відповідальність — як держави, так і окремих осіб", - зазначила Бережна.

Бережна висловила вдячність ЮНЕСКО за підтримку України, заступниці міністра культури Анастасії Бондар, а також Ліні Дорошенко та всій команді за втілену роботу. "Також дякую колегам з Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine за злагоджену роботу", - додала вона.