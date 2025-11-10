Інтерфакс-Україна
Україна готує угоди з кількома країнами Європи, зокрема, про посилення захисту неба - Зеленський

Україна готує угоди з кількома країнами Європи, зокрема, про посилення захисту неба й енергетики, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами дипломатичної наради.

"Готуємо угоди з кількома європейськими країнами, в тому числі на посилення нашого захисту неба і нашої енергетики.

Постійно додаємо саме таких домовленостей з країнами Європи, які дозволяють крок за кроком відновлюватись після російських ударів", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Він також повідомив, що провів нараду з представниками Кабінету міністрів, Офісу президента щодо ситуації прифронтових громадах.

"Ми готуємо нові заходи підтримки для наших людей у прифронтових і прикордонних громадах", - наголосив президент.

 

