Україна готує угоди з кількома країнами Європи, зокрема, про посилення захисту неба - Зеленський

Україна готує угоди з кількома країнами Європи, зокрема, про посилення захисту неба й енергетики, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами дипломатичної наради.

"Готуємо угоди з кількома європейськими країнами, в тому числі на посилення нашого захисту неба і нашої енергетики.

Постійно додаємо саме таких домовленостей з країнами Європи, які дозволяють крок за кроком відновлюватись після російських ударів", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Він також повідомив, що провів нараду з представниками Кабінету міністрів, Офісу президента щодо ситуації прифронтових громадах.

"Ми готуємо нові заходи підтримки для наших людей у прифронтових і прикордонних громадах", - наголосив президент.