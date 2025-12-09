Фізично неможливо захистити 3,5 тис. підстанцій в Україні - заступник глави Міненерго

Захист та ремонти енергообладнання є одним з основних пріоритетів енергетиків, але фізично неможливо забезпечити захист 3,5 тис. підстанцій середньої напруги, які є в Україні, вважає заступник міністра енергетики Роман Андарак.

"Виживання, як один з пріоритетів, включає в себе захист і ремонт енергообладнання. Але ресурсу обʼєктивно не вистачає і не може вистачити. Якщо ми можемо захистити ключові підстанції "Укренерго", яких до сотні, то захистити 3,5 тис. підстанцій середньої напруги просто неможливо фізично", - сказав він під час Energy Security Dialogue 2025 від DiXi Grou, який пройшов у Києві у вівторок.

Андарак додав, що йдеться про постійну гонку озброєнь, і те, що було релевантно раніше, може втратити свою актуальність.

"Лише у співпраці з партнерами, науковцями, суспільством можемо щось зробити", - зазначив заступник міністра.

Він звернув увагу, що стосовно ремонтів "справа навіть не в грошах", а в термінах виготовлення того чи іншого обладнання.

Андарак також акцентував, що РФ почала посилювати атаки на енергетиків.

"Ворог зрозумів, що люди це наша основна цінність, і ми бачимо посилення атак на працівників енергокомпаній, на ремонтні бригади, в тому числі повторні атаки, коли люди намагаються допомогти", - описав ситуацію заступник глави Міненерго.