Відсутність згадки війни РФ проти України в декларації саміту ШОС свідчить про провал дипломатичних зусиль Москви - МЗС

Міністерство закордонних справ України взяло до уваги підсумки засідання Ради глав держав-членів Шанхайської організації співробітництва в Тяньцзіні.

Як зазначається в коментарі на сайті МЗС, Україна вважає "промовистим той факт, що головний підсумковий документ саміту, 20-сторінкова Тяньцзінська декларація, не містить жодної згадки російської війни проти України".

"Дивує, що найбільша з часів Другої світової загарбницька війна в Європі не знайшла жодного відображення в такому важливому, фундаментальному документі, у той час як у ньому згадані низка інших війн, терактів і подій у світі", - йдеться в коментарі.

У МЗС переконані, що без справедливого завершення російської агресії проти України не можна говорити про стійкий глобальний розвиток, міжнародний мир і безпеку, дотримання принципів Статуту ООН чи стабільний та рівноправний розвиток торговельних відносин між регіонами світу.

"Відсутність згадки російської війни проти України в декларації саміту ШОС свідчить про провал дипломатичних зусиль Москви. Кремль зазнав чергової поразки у намаганнях представити світ розділеним в оцінках російської агресії проти України, навʼязатиуявлення про те, що держави за межами Європи та Північної Америки мають прихильний до Росії погляд на причини,наслідки та шляхи завершення її війни проти України", - наголошується у коментарі.

У відомстві додали, що " очевидно, що Москві не вдалося звести національні позиції держав-учасниць з цього приводу до спільного знаменника, який влаштував би РФ".

Також Україна підтверджує позицію щодо необхідності дотримання усіма миролюбними державами норм міжнародного права та Статуту ООН в оцінках російської агресії проти України.

"Враховуючи вагому геополітичну роль КНР, вітатимемо більш активну роль Пекіна в наближенні миру для України, заснованого на повазі до Статуту ООН", - закликали у МЗС.