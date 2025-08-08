Інтерфакс-Україна
Події
15:28 08.08.2025

Глави МЗС України, Молдови та Румунії сподіваються на швидке відкриття переговорних кластерів для України та Молдови під час головування Данії в Раді ЄС

Глави МЗС України, Молдови та Румунії сподіваються на значний прогрес у процесі скринінгу та швидке відкриття відповідних переговорних кластерів щодо вступу в Євросоюз як для Києва, так і Кишиніва під час головування Данії в Раді ЄС.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ України, Республіки Молдова та Румунії. Відповідну заяву глави МЗС України, Молдови та Румунії підписали за результатами зустрічі у Чернівцях у п'ятницю, 8 серпня.

Румунська сторона підкреслила значний прогрес, досягнутий Україною та Республікою Молдова у просуванні реформ, пов'язаних із вступом до Європейського Союзу, зокрема шляхом забезпечення верховенства права та створення рівних умов для приватного сектору, що є важливими інструментами інтеграції до Єдиного європейського ринку, а також для зусиль з відбудови.

Згідно з заявою, Румунія залишається відданою підтримці обох держав на шляху до повноправного членства в ЄС зокрема шляхом надання політичної підтримки та технічної допомоги.

"Під час головування Данії в Раді ЄС ми сподіваємося на значний прогрес у процесі скринінгу та швидке відкриття відповідних переговорних кластерів як для України, так і для Республіки Молдова. Подальший суттєвий прогрес у поступовій економічній інтеграції, особливо в сферах, що надають відчутні вигоди громадянам України та Республіки Молдова, повинен залишатися пріоритетом", - зазначили міністри.

У заяві наголошується, що це сприятиме обом країнам у досягненні відповідності нормам та стандартам ЄС, а також у виконанні конкретних вимог, необхідних для їхнього вступу до ЄС.

Відзначаючи важливі зусилля, здійснені Румунією та Республікою Молдова для сприяння безпечному, надійному та економічно ефективному транзиту українських експортних товарів, міністри зобов'язалися й надалі посилювати тристоронню взаємодію у цій сфері.

"Ми відзначаємо довгострокову значимість розширення транскордонного сполучення автомобільними, залізничними та водними шляхами для інтеграції України та Республіки Молдова до єдиного ринку ЄС, а також для процесу відновлення України", - наголосили у відомствах.

Також три країни зацікавлені у подальшому розширенні спроможності існуючих пунктів пропуску на державному кордоні, розвитку під'їзних доріг та залізничної інфраструктури, а також у реалізації експериментального проєкту щодо скоординованого прикордонного та митного контролю на контрольно-пропускних пунктах на спільному державному кордоні, відповідно до чинного національного законодавства. Дунай є однією з основних сфер співпраці між трьома країнами, наголосили у МЗС.

Сторони також продовжать оптимізувати логістичні маршрути вздовж Шляхів солідарності, забезпечуючи при цьому захист та належне врахування інтересів фермерів, сільськогосподарських виробників та переробної галузі в Україні, Румунії та Республіці Молдова, відповідно до чинного європейського та національних законодавств.

Крім того, міністри підкреслили важливість спільної роботи з метою поліпшення та розширення взаємозв'язків, диверсифікації джерел енергії та забезпечення стабільності енергопостачання для зміцнення енергетичної безпеки Республіки Молдова та України. Румунія продовжуватиме підтримувати інтеграцію України та Республіки Молдова до спільного європейського енергетичного ринку до 2027 року.

"Ми працюємо над диверсифікацією поставок газу до України шляхом приєднання до Трансбалканського маршруту, який має значний потенціал для транспортування скрапленого природного газу (СПГ) до України. У цьому контексті ми сподіваємося, що разом, Республіка Молдова, Румунія та Україна, ми зробимо наші газотранспортні системи більш безпечними та незалежними", - йдеться у заяві.

