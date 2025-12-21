Інтерфакс-Україна
00:24 21.12.2025

Путін робив ставку на Віткоффа як ключового переговорника з адміністрацією Трампа - ЗМІ

Путін аналізуючи оточення президента США Дональда Трампа, підтримав кандидатуру Стіва Віткоффа як найбільш прийнятного співрозмовника і за посередництва Наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана ініціював прямі контакти з ним, повідомляє The Wall Street Journal.

За даними видання, у Кремлі вивчали профілі представників оточення Трампа і дійшли висновку, що інші можливі переговорники, зокрема спецпосланець США з питань Росії та України Кіт Келлог, можуть бути менш схильними до прийняття російських вимог. Натомість Віткофф розглядався як фігура, з якою можна вибудувати прямий і неформальний діалог.

"Саме після цього Віткофф отримав запрошення на прямі контакти з Путіним, передане через Кирила Дмитрієва за посередництва спадкоємного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана. Однією з умов таких контактів була відсутність супроводу з боку американських спецслужб і дипломатів", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://www.wsj.com/world/putin-witkoff-russia-envoy-04da229d

Теги: #переговори #кандидатура #сша

