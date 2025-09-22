Сибіга у штаб-квартирі ООН взяв участь у підписанні Декларації про захист гуманітарного персоналу

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час візиту до Нью-Йорка взяв участь у підписанні Декларації про захист гуманітарного персоналу у штаб-квартирі ООН.

“У штаб-квартирі ООН я взяв участь у підписанні Декларації про захист гуманітарного персоналу та вшанував пам’ять загиблих гуманітарних працівників. Ми вдячні тим, хто присвятив своє життя безкорисливому порятунку життя інших, навіть ціною власної безпеки. Для України захист гуманітарних працівників є особливо важливим”, - написав він у соцмережі Х.

Сибіга нагадав. що з 2022 року цілеспрямовані атаки Росії забрали життя понад 100 гуманітарних працівників в Україні, як наших героїчних рятувальників, так і членів міжнародних гуманітарних груп.

Як повідомлялося, 21–26 вересня міністр закордонних справ Андрій Сибіга бере участь у складі делегації України на чолі з президентом Володимиром Зеленським у заходах Сегменту високого рівня ювілейної 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Окрім виступу президента Володимира Зеленського на загальних дебатах ГА ООН програма візиту передбачає проведення низки важливих заходів за участі Глави держави, зокрема П’ятого саміту Міжнародної кримської платформи, засідання високого рівня Міжнародної коаліції за повернення українських дітей та засідання Ради Безпеки ООН високого рівня щодо України.

Поряд із участю у програмі президента України, Андрій Сибіга проведе ряд окремих заходів, серед яких тематична дискусія щодо енергетичної стійкості і зеленого відновлення в Україні, засідання Групи друзів з притягнення РФ до відповідальності за агресію проти України, виступ на міністерському засіданні Групи двадцяти, відкриті дебати Ради Безпеки ООН.

Заплановані проведення цілої низки двосторонніх і багатосторонніх переговорів президента України та міністра закордонних справ із колегами з різних регіонів світу — від Європи та Північної Америки до Азії, Африки, Латинської Америки та Близького Сходу.