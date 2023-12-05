Обрано запобіжний захід одному із суддів Київського апеляційного суду - тримання під вартою з альтернативою 4 млн грн застави

Вищий антикорупційний суд України застосував до одного із суддів Київського апеляційного суду, підозрюваного в хабарі $35 тис., запобіжний захід - тримання під вартою до 3 лютого 2024 року з альтернативою застави в 4 млн грн.

"5 грудня 2023 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП і застосував запобіжний захід до одного із суддів Київського апеляційного суду, якого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди в розмірі $35 тис. за ухвалення рішення про скасування арешту майна", - ідеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як повідомляється, ВАКС частково задовольнив клопотання САП і застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 4 млн грн із відповідними процесуальними зобов'язаннями. Строк дії запобіжного заходу - до 3 лютого 2024 року.

Як повідомлялося, 30 листопада 2023 року прокурори САП за дорученням керівника САП повідомили про підозру чотирьом суддям Київського апеляційного суду.