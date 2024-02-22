СБУ затримала в Чернігові колишнього керівника ВЛК, який видавав фіктивні довідки ухилянтам, і вилучила майже $1 млн

Служба безпеки України ліквідувала в Чернігові масштабну схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку, затримано колишнього керівника військово-лікарської комісії (ВЛК), під час обшуку в нього вилучено майже $1 млн.

"У результаті комплексних заходів в обласному центрі затримано колишнього голову місцевої військово-лікарської комісії. За гроші експосадовець обіцяв військовозобов'язаним зняття з військового обліку на підставі фіктивних довідок про непридатність до служби за станом здоров'я", - ідеться в повідомленні СБУ в четвер.

За інформацією СБУ, у подальшому ухилянти використовували ці фальшиві документи для незаконного виїзду за межі України.

"Для реалізації оборудки фігурант діяв спільно з кількома діючими посадовцями обласних ВЛК та медичних закладів", - уточнюється в повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували злочини колишнього посадовця й затримали його у власному помешканні після одержання ним нового хабара.

"Під час обшуків у затриманого виявлено близько $1 млн, а також понад EUR22 тис. Крім того, вилучено документацію на кілька квартир і земельних ділянок, на які СБУ вже ініціювала накладення арешту", - наголошується в повідомленні.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань), ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави.

Триває розслідування щодо встановлення обставин злочину й притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупційної схеми.

Комплексні заходи здійснювали співробітники Чернігівського управління СБУ за процесуального керівництва Чернігівської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.