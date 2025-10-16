Інтерфакс-Україна
Події
12:54 16.10.2025

Посадовець ДПСЗ за $36 тис. обіцяв посприяти виключенню військовозобов’язаного з обліку

Прокурори спеціалізованих прокуратур у сфері оборони викрили низку злочинів, пов’язаних з одержанням хабарів та зловживанням службовим становищем у сфері мобілізації та військової служби, повідомляє Офіс генерального прокурора у четвер.

Зокрема, про підозру повідомили головному спеціалісту Державного підприємства спеціального зв’язку (ДПСЗ), який за $36 тис. обіцяв вплинути на службових осіб РТЦК та СП для виключення військовозобов’язаного з обліку.

На Вінниччині затримали громадянина за одержання $18 тис. за вплив на членів ВЛК для визнання військовослужбовця непридатним до служби.

На Одещині повідомили про підозру чоловіку, який отримав $10 тис. за вплив на посадовців СБУ для працевлаштування іншої особи. Також затримали начальника відділення невідкладної хірургії Військово-медичного клінічного центру Південного регіону. Він одержав $2 тис. за виготовлення медичних документів про непридатність до служби.

Спеціалізована прокуратура Східного регіону викрила військовослужбовця РТЦК на отриманні $4,1 тис. за зняття військовозобов’язаного з обліку за станом здоров’я. Також затримали начальника групи логістики управління Сил територіальної оборони "Схід" ЗСУ, який одержав 140 тис. грн хабаря за вплив на рішення про переведення військовослужбовця до тилової частини.

На Дніпропетровщині повідомили про підозру начальнику групи військового обліку, який незаконно розповсюджував інформацію з реєстру "Оберіг".

На Івано-Франківщині затримали чоловіка, який за $6 тис. обіцяв вплинути на посадових осіб ВЛК для визнання особи обмежено придатною до військової служби.

На Волині двох військовослужбовців підозрюють у наданні своєму командиру 40 тис. грн неправомірної вигоди за безперешкодний вихід за межі військової частини, а на Львівщині курсанта академії Сухопутних військ затримали за надання 5 тис. грн хабаря начальнику відділення Військової служби правопорядку для ненаправлення до суду протоколу про адміністративне правопорушення.

#ухилянти #схеми

