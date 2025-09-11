Інтерфакс-Україна
13:36 11.09.2025

На Чернігівщині затримано очільницю коледжу за фіктивне зарахування військовозобов’язаних до навчального закладу

На Чернігівщині затримано очільницю коледжу за фіктивне зарахування військовозобов'язаних до навчального закладу

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували в Україні шість нових схем ухилення від мобілізації і затримали вісьмох організаторів оборудок.

"За суми від 5 до 20 тис. доларів США ділки переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску або оформлювали фіктивні документи для уникнення призову", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі СБУ у четвер.

На Чернігівщині затримано очільницю місцевого коледжу, яка "на папері" зараховувала військовозобов’язаних на навчання до вишу. При цьому насправді фейкові студенти навіть не з’являлися у стінах навчального закладу.

На Полтавщині викрили лікаря-хірурга – члена військово-лікарської комісії, який торгував фальшивими меддовідками про важкі діагнози.

У Києві підозру отримав ділок, який підшукував ухилянтів, а потім за гроші пропонував їм маршрути втечі за кордон "по зеленці".

У Кіровоградській області викрито адміністратора телеграм-каналу, який поширював локації мобільних груп ТЦК та правоохоронців.

У Дніпропетровській області затримано ще трьох фігурантів, що доставляли клієнтів до західного кордону України, а потім лісовими стежками переправляли до Євросоюзу.

На Волині викрили зловмисника, який через ліс переправляв ухилянтів до сусідньої країни ЄС.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через держкордон України); ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період); ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

