Інтерфакс-Україна
Події
10:41 05.11.2025

Посадовці Київської митниці отримували гроші від підприємців, створюючи перешкоди для розмитнення авто

1 хв читати

Правоохоронці викрили корупційну схему на Київській митниці: посадовці створювали перешкоди для розмитнення автомобілів, щоб отримати гроші від підприємців, повідомляє Київська міська прокуратура.

"Прокурорами Київської міської прокуратури спільно з оперативниками ГУ СБУ у м. Києві та Київській області на отриманні грошей за безперешкодне оформлення автомобілів, ввезених з-за кордону, викрито заступника начальника та інспектора одного з митних постів Київської митниці Державної митної служби", - йдеться в повідомленні прокуратури столиці в телеграм-каналі в середу.

Встановлено, що вказані працівники митниці налагодили схему отримання грошей від підприємств, які ввозять в Україну вживані автомобілі зі США.

"Спочатку заступник керівника митного посту призупиняв розмитнення автомобілів, а після цього його підлеглий через митних брокерів пояснював як можна розв’язувати цю проблему швидко і без перешкод", - зазначається в повідомленні.

За інформацією прокуратури, далі представників підприємств запрошували на перемовини до заступника керівника митного посту.

Затримали посадовців митниці в порядку ст. 208 КПК України під час отримання чергової суми неправомірної вигоди у сумі $2400.

Теги: #перешкоди #схеми #митники

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:29 16.10.2025
Митники на ПП "Порубне - Сірет" серед підгузків у вантажівці виявили чоловіка

Митники на ПП "Порубне - Сірет" серед підгузків у вантажівці виявили чоловіка

12:54 16.10.2025
Посадовець ДПСЗ за $36 тис. обіцяв посприяти виключенню військовозобов’язаного з обліку

Посадовець ДПСЗ за $36 тис. обіцяв посприяти виключенню військовозобов’язаного з обліку

15:01 10.10.2025
СБУ затримала лікаря, клірика та ексохоронця соратника Медведчука за організацію схем для ухилянтів

СБУ затримала лікаря, клірика та ексохоронця соратника Медведчука за організацію схем для ухилянтів

13:36 11.09.2025
На Чернігівщині затримано очільницю коледжу за фіктивне зарахування військовозобов’язаних до навчального закладу

На Чернігівщині затримано очільницю коледжу за фіктивне зарахування військовозобов’язаних до навчального закладу

14:48 30.07.2025
Командир відділення військової частини продавав "відстрочки" від служби, посадовці ТЦК списували мобілізованих – СБУ

Командир відділення військової частини продавав "відстрочки" від служби, посадовці ТЦК списували мобілізованих – СБУ

10:58 15.07.2025
Держмитслужба викрила схеми ввезення кількох тисяч авто під виглядом гумдопомоги

Держмитслужба викрила схеми ввезення кількох тисяч авто під виглядом гумдопомоги

13:22 26.06.2025
СБУ та Нацполіція затримали ще 14 організаторів "ухилянтських схем"

СБУ та Нацполіція затримали ще 14 організаторів "ухилянтських схем"

16:52 19.06.2025
ДБР протягом тижня викрило низку схем для ухилянтів із залученням правоохоронців, депутатів, ТЦК та ВЛК

ДБР протягом тижня викрило низку схем для ухилянтів із залученням правоохоронців, депутатів, ТЦК та ВЛК

14:12 18.04.2025
Затримано ще 4-х організаторів схем для ухилянтів, серед фігурантів - посадовець КС

Затримано ще 4-х організаторів схем для ухилянтів, серед фігурантів - посадовець КС

12:49 27.03.2025
Польські митники знову блокують вантажі українських деревообробників - компанії-члени ЄБА

Польські митники знову блокують вантажі українських деревообробників - компанії-члени ЄБА

ВАЖЛИВЕ

Україна отримала статус "Розширеного партнерства" з JEF

ППО знешкодила вночі 61 з 80 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

Окупанти за добу втратили 900 осіб та 70 од. спецтехніки

Жоден з підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації - Генштаб

Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Нижньогородській області РФ і низки об’єктів ворога

ОСТАННЄ

Україна отримала статус "Розширеного партнерства" з JEF

Графіки обмеження електрики можуть зменшитися чи зникнути з початком ОЗП – директор ЦДЕ

Директорка, яка не пустила дітей до ліцею, відтоді на лікарняних та у відпустках – освітній омбудсмен

Естонія планує виділити EUR3 млн на закупівлю та підтримку Starlink для України

Шмигаль: В межах "данської моделі" отримано від Данії EUR1,2 млрд, до кінця року планується залучити ще понад EUR500 млн

Главу Інгушетії заочно засуджено за фінансування війни РФ проти України

Поліція вилучила "шахед", який киянин перевозив на даху автомобіля

Посадовицю філії Енергоатому викрито на систематичному хабарництві - НАБУ

РФ завдала удару по енергооб'єктах на Донеччині, Сумщині та Чернігівщині, є відключення

Працівник СТО наводив удари окупантів по енергетичній інфраструктурі Києва - СБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА