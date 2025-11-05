Посадовці Київської митниці отримували гроші від підприємців, створюючи перешкоди для розмитнення авто

Правоохоронці викрили корупційну схему на Київській митниці: посадовці створювали перешкоди для розмитнення автомобілів, щоб отримати гроші від підприємців, повідомляє Київська міська прокуратура.

"Прокурорами Київської міської прокуратури спільно з оперативниками ГУ СБУ у м. Києві та Київській області на отриманні грошей за безперешкодне оформлення автомобілів, ввезених з-за кордону, викрито заступника начальника та інспектора одного з митних постів Київської митниці Державної митної служби", - йдеться в повідомленні прокуратури столиці в телеграм-каналі в середу.

Встановлено, що вказані працівники митниці налагодили схему отримання грошей від підприємств, які ввозять в Україну вживані автомобілі зі США.

"Спочатку заступник керівника митного посту призупиняв розмитнення автомобілів, а після цього його підлеглий через митних брокерів пояснював як можна розв’язувати цю проблему швидко і без перешкод", - зазначається в повідомленні.

За інформацією прокуратури, далі представників підприємств запрошували на перемовини до заступника керівника митного посту.

Затримали посадовців митниці в порядку ст. 208 КПК України під час отримання чергової суми неправомірної вигоди у сумі $2400.