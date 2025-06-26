Інтерфакс-Україна
Події
13:22 26.06.2025

СБУ та Нацполіція затримали ще 14 організаторів "ухилянтських схем"

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СБУ та Нацполіція затримали ще 14 організаторів "ухилянтських схем"

Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували 8 нових схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України, затримано 14 організаторів оборудок, інформує СБУ.

В телеграм-каналі в четвер СБУ повідомляє, що фігуранти продавали ухилянтам "послуги" з уникнення призову на підставі підроблених документів або втечі за кордон поза пунктами пропуску.

Так, на Кіровоградщині затримано гендиректора приватної лікарні та заступника керівника центру швидкої допомоги, які "штампували" фіктивні медвисновки про непридатність до служби за станом здоров’я.

"Щоб сфальсифікувати історію хвороб своїх клієнтів, ділки брали реальні результати обстежень інших пацієнтів", - уточнюють в СБУ.

За інформацією української спецслужби, в Київській області затримано заступника комбата військової частини та його водія, які торгували "тиловими" посадами. За гроші вони пропонували військовослужбовцям переведення у підрозділи, віддалені від передової.

Згідно з повідомленням, на Черкащині затримано ще 2-х організаторок "ухилянтських схем". "Ними виявились медсестра приватної лікарні та колишня секретарка лікарсько-консультативної комісії, яка вже має підозру за підроблення документів. Фігурантки продавали довідки про наявність інвалідності у родичів своїх клієнтів. На підставі підробки ухилянти сподівались виїхати за межі України як доглядальники", - інформують у відомстві.

Крім того, на Закарпатті затримано чотирьох ділків, які продавали військовозобов’язаним маршрути втечі до ЄС через ліс в обхід контрольно-пропускних пунктів.

А в Івано-Франківській області, як повідомляє СБУ, підозру отримав безробітний місцевий, який діяв за схожою "схемою" та переводив ухилянтів за кордон "гірськими стежками".

На Львівщині правоохоронці затримали місцевого ділка, який за $8 тис. обіцяв ухилянтам "трансфер" до ЄС поза пунктами пропуску. Затримання відбулося "на гарячому", коли фігурант отримував гроші від клієнта за організацію втечі за кордон.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Кіровоградській, Черкаській, Закарпатській та Івано-Франківській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Берегівської, Мукачівської окружних прокуратур, Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, Черкаської та Івано-Франківської обласних прокуратур, Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Теги: #ухилянти #схеми

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