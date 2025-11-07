Депутат однієї з міськрад Вінниччини "купив" дівчину з інвалідністю заради відстрочки

Національна поліція України та СБУ викрили депутата однієї з міських рад Вінниччини, який для уникнення мобілізації фіктивно одружився з дівчиною з інвалідністю.

"До злочинної діяльності він залучив 28-річну спільницю, сестра якої мала інвалідність. Наприкінці 2024 року депутат домовився з місцевою жителькою про оформлення фіктивного шлюбу з її 19-річною сестрою, яка має інвалідність ІІ групи. Разом зі спільницею він перевіз потерпілу до іншого регіону, де було здійснено реєстрацію шлюбу", - йдеться у повідомленні на сайті Нацполіції у п’ятницю.

Згодом він використав документи про стан здоров’я "дружини" як підставу для незаконного звільнення від призову під час мобілізації. За допомогу у реалізації схеми пообіцяв спільниці щомісячну винагороду в розмірі 3 тис. грн та продуктові набори.

Під час розслідування встановлено разючий контраст між умовами життя фігуранта та його фіктивної дружини.

"Депутат, який водночас є директором ринку й власником кількох ферм, мешкав у заможному будинку. Його ж "дружина", котра потребує догляду та лікування, жила в занедбаній хатині без належних побутових умов", - зазначається у повідомленні.

Зловмисників підозрюють у вербуванні та переміщенні особи з інвалідністю з метою її подальшої експлуатації, а також ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період (ч. 2 ст. 149, ст. 336 Кримінального кодексу України). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.