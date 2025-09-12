Інтерфакс-Україна
Події
16:23 12.09.2025

ДБР викрило правоохоронця на перевезенні дезертирів та ухилянтів до кордону з Молдовою

1 хв читати
ДБР викрило правоохоронця на перевезенні дезертирів та ухилянтів до кордону з Молдовою
Фото: https://dbr.gov.ua

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у взаємодії з СБУ та Держприкордонслужбою затримали правоохоронця з Запоріжжя, який перевозив військовослужбовців, що самовільно залишили частини, та ухилянтів до кордону з Молдовою.

"Правоохоронець розміщував у соцмережах оголошення про "послуги супроводу", використовуючи фейковий акаунт, але вказував свій реальний номер телефону. У спілкуванні з потенційними клієнтами він запевняв, що завдяки службовому посвідченню безперешкодно перевезе їх автомобілем через блокпости. Питання перетину державного кордону "клієнти" мали вирішувати самостійно", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у п’ятницю.

Вартість таких послуг становила від $2 тис. до $6 тис. — залежно від кількості блокпостів.

Зокрема, у вересні він домовився про перевезення до кордону військовослужбовця, який самовільно залишив частину в Нікополі. Щоб уникнути підозр, правоохоронець навіть оформив лікарняний. Вони разом вирушили з Нікополя до Одещини 10 вересня.

Після отримання повної суми, правоохоронця затримали "на гарячому" за кілька кілометрів від державного кордону. За цей рейс він отримав понад $2,2 тис.

Фігуранту повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України шляхом надання засобів та усунення перешкод, вчиненому службовою особою з використанням службового становища з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України). Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Наразі слідство встановлює всіх осіб, які могли скористатися "послугами" підозрюваного.

Теги: #дбр #затримання #ухилянти #перевезення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:24 12.09.2025
ДБР розслідує обставини ДТП за участю детектива НАБУ

ДБР розслідує обставини ДТП за участю детектива НАБУ

18:49 11.09.2025
Австрійська влада просить з'ясувати обставини затримання оператора мовника ORF в Україні – ЗМІ

Австрійська влада просить з'ясувати обставини затримання оператора мовника ORF в Україні – ЗМІ

18:44 11.09.2025
У Черкасах працівника ТЦК двічі вдарили сокирою під час перевірки документів

У Черкасах працівника ТЦК двічі вдарили сокирою під час перевірки документів

13:36 11.09.2025
На Чернігівщині затримано очільницю коледжу за фіктивне зарахування військовозобов’язаних до навчального закладу

На Чернігівщині затримано очільницю коледжу за фіктивне зарахування військовозобов’язаних до навчального закладу

16:20 10.09.2025
ДБР повідомило про підозру керівникам ФСБ та МВС РФ у злочинах проти учасників Революції гідності

ДБР повідомило про підозру керівникам ФСБ та МВС РФ у злочинах проти учасників Революції гідності

15:24 09.09.2025
У Києві затримали 60-річного чоловіка за зґвалтування та розбійні напади на жінок – прокуратура

У Києві затримали 60-річного чоловіка за зґвалтування та розбійні напади на жінок – прокуратура

11:50 08.09.2025
ДБР розслідує смертельну ДТП у Києві за участю військового авто

ДБР розслідує смертельну ДТП у Києві за участю військового авто

17:35 05.09.2025
Зрадник, який передавав ворогу дані про дислокацію навчальних полігонів, проведе за гратами 15 років

Зрадник, який передавав ворогу дані про дислокацію навчальних полігонів, проведе за гратами 15 років

13:14 05.09.2025
Ексзаступника голови ДФС Бамбізова затримано за підозрою в організації конвертцентру на 1,5 млрд грн

Ексзаступника голови ДФС Бамбізова затримано за підозрою в організації конвертцентру на 1,5 млрд грн

11:12 05.09.2025
СБУ затримала у Києві колишнього топ-податківця, який створив "конвертцентр" з тіньовим обігом у 1,5 млрд грн

СБУ затримала у Києві колишнього топ-податківця, який створив "конвертцентр" з тіньовим обігом у 1,5 млрд грн

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія виділила Україні ще EUR40 млн на проходження зими

Дрони атакували експортний нафтовий хаб РФ у Приморську на Балтійському морі - СБУ

Сікорський про реакцію Трампа на вторгнення російських дронів: Ні, це не була помилка

Сили безпілотних систем уразили за добу 754 ворожі цілі

Уряд виділив землю під будівництво заводу Rheinmetall з виготовлення снарядів для ЗСУ - Шмигаль

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив з головою МЗС Данії продовження оборонної допомоги для України

Трамп заявив, що не знає, чи готова наразі Росія до переговорів

Залишки ракети з бойовою частиною знайшли на соняшниковому полі на Київщині - ДСНС

Нова Зеландія також ввела санкції проти причетного до кібератак на Україну підрозділу РФ - Зеленський

РФ продовжує дезінформаційну кампанію зі звинувачення Україну в атаці на Польщу – ЦПД

Підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка затримали, повідомив Трамп

В Києві було зареєстровано 8 неіснуючих ліцеїв для фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних - СБУ

МЗС Німеччини викликає російського посла для пояснень – ЗМІ

Україна очікує, що партнери продовжать тиск на інфраструктуру тіньового флоту РФ - Зеленський

Суд продовжив детективу НАБУ запобіжний захід – тримання під вартою до 21 жовтня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА