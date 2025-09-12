ДБР викрило правоохоронця на перевезенні дезертирів та ухилянтів до кордону з Молдовою

Фото: https://dbr.gov.ua

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у взаємодії з СБУ та Держприкордонслужбою затримали правоохоронця з Запоріжжя, який перевозив військовослужбовців, що самовільно залишили частини, та ухилянтів до кордону з Молдовою.

"Правоохоронець розміщував у соцмережах оголошення про "послуги супроводу", використовуючи фейковий акаунт, але вказував свій реальний номер телефону. У спілкуванні з потенційними клієнтами він запевняв, що завдяки службовому посвідченню безперешкодно перевезе їх автомобілем через блокпости. Питання перетину державного кордону "клієнти" мали вирішувати самостійно", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у п’ятницю.

Вартість таких послуг становила від $2 тис. до $6 тис. — залежно від кількості блокпостів.

Зокрема, у вересні він домовився про перевезення до кордону військовослужбовця, який самовільно залишив частину в Нікополі. Щоб уникнути підозр, правоохоронець навіть оформив лікарняний. Вони разом вирушили з Нікополя до Одещини 10 вересня.

Після отримання повної суми, правоохоронця затримали "на гарячому" за кілька кілометрів від державного кордону. За цей рейс він отримав понад $2,2 тис.

Фігуранту повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України шляхом надання засобів та усунення перешкод, вчиненому службовою особою з використанням службового становища з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України). Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Наразі слідство встановлює всіх осіб, які могли скористатися "послугами" підозрюваного.