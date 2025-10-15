Через Дунай підводним способом: ліквідовано схему незаконного перетину кордону ухилянтами

Прикордонники ліквідували нову схему незаконного перетину кордону військовозобов"язаними – підводним шляхом через Дунай; вартість такого туру становила $8550, повідомила Державна прикордонна служба України.

"В Ізмаїлі прикордонники припинили діяльність місцевого організатора "підводного туризму". Зловмисник налагодив незаконний виїзд громадян за кордон і пропонував клієнтам гідрокостюм, підводний скутер та супровід до річки Дунай", йдеться у повідомленні Держприкордонслужби у середу.

Повідомляється, що фігурант справи, щоб обійти блокпости, облаштував схованку з картонних коробок у багажнику свого авто. Вартість "подорожі" він оцінив у $8550, з яких $1550 він відправляв спільнику.

Організатора схеми затримали під час отримання грошей та повідомили про підозру. Його спільника розшукують.