Події
10:25 10.12.2025

Чиновник Міноборони та двоє працівників "Укрспецторгу" організували продаж списаних військових кораблів

Чиновник Міноборони та двоє працівників "Укрспецторгу" організували продаж списаних військових кораблів
Правоохоронці викрили схему продажу списаних військових кораблів зі збитками державі у понад 900 тис. грн, повідомляє Національна поліція України.

"Правоохоронці встановили, що один із посадовців Міністерства оборони України разом із двома представниками уповноваженого підприємства ДСП "Укрспецторг" організували незаконний продаж шести морських суден, списаних із балансу Військово-морських сил ЗСУ через причину незадовільного технічного стану та застарілості, що підлягали утилізації у встановленому законом порядку", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у середу.

За даними слідства, головний фігурант, перебуваючи на посаді начальника відділу утилізації військового майна Міноборони та маючи доступ до документів і процедур списання, використав службове становище, щоб обійти встановлені правила утилізації списаного майна. А саме – створив умови для продажу суден конкретній комерційній структурі. Йдеться про шість списаних кораблів, зокрема "Фастів", "Євпаторія", "Борщів" та інші.

"План зловмисників полягав у тому, що замість передбаченої законодавством процедури утилізації суден, їх штучно перевели в найнижчу категорію для реалізації як металобрухт. Після цього фігуранти забезпечили занижену оцінку вартості кораблів та формальний конкурс, переможцем якого заздалегідь обрано конкретну приватну фірму. Вартість металу навмисне зменшили у кілька разів порівняно з ринковою, що дало можливість покупцю отримати значну економічну вигоду", - зазначається у повідомленні.

У результаті, обране спільниками підприємство отримало неправомірну вигоду, а державі завдано збитків на понад 900 тисяч гривень.

За процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони всім трьом учасникам схеми слідчі повідомили про підозри за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України – зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки.

