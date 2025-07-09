Інтерфакс-Україна
Події
14:49 09.07.2025

Фінансовий стан "Енергоатому" та ремонтна кампанія на АЕС під загрозою внаслідок дій ДВС – компанія

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Фінансовий стан "Енергоатому" та ремонтна кампанія на АЕС під загрозою внаслідок дій ДВС – компанія
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Дії Державної виконавчої служби (ДВС) зі списання коштів з рахунків АТ "НАЕК "Енергоатом" можуть призвести до критичного фінансового стану підприємства та зриву ремонтної кампанії на АЕС, повідомила атомна енергогенеруюча компанія у Телеграм-каналі в середу.

"НАЕК "Енергоатом" офіційно заявляє про вкрай небезпечне для енергетичної безпеки країни рішення про виключення товариства з переліку підприємств, вчинення виконавчих дій щодо яких було зупинене на період дії воєнного стану", - зазначили у товаристві.

Як пояснили в НАЕК, вказане рішення стало підставою для примусового стягнення Державною виконавчою службою (ДВС) 126 млн грн з рахунків "Енергоатома".

"Мінстратегпром (Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України – ІФ-У) виключило нас з переліку, а ДВС спрацювала – вона знаходиться під керівництвом Міністерства юстиції", - прокоментувало агентству "Інтерфакс-Україна" ситуацію джерело в "Енергоатомі".

В компанії пояснили, що ДВС вилучила з рахунків товариства 126 млн грн, які призначалися для фінансування ремонтної кампанії енергоблоків.

"Зауважимо, що списання стосується виключно заборгованості ЗАЕС, яка знаходиться під окупацією рф і відповідно під обставинами форс-мажору", - доповнили атомники.

В "Енергоатомі" наголосили, що рішення Мінстратегпрому та ДВС ставлять під реальну загрозу своєчасне завершення планових ремонтів на атомних електростанціях до опалювального сезону; стабільну роботу атомних енергоблоків, що забезпечують до 60% електроенергії в країні; виконання контрактів із міжнародними партнерами та соціальні виплати понад 30 тисячам працівників підприємства.

"Варто нагадати, що "Енергоатом" не лише гарантує стабільну генерацію електроенергії, а й виконує програму покладених спеціальних обов’язків (ПСО), постачаючи найнижчу за ціною електроенергію населенню", - констатували у НАЕК.

В компанії закликали переглянути та скасувати відповідний наказ Мінстратегпрому і повернути "Енергоатому" статус підприємства критичної інфраструктури зі збереженням мораторію на примусове виконання рішень, що стосуються операційної діяльності.

"Ми закликаємо негайно (…) забезпечити захист державної енергетичної компанії від фінансового тиску, що може дестабілізувати енергосистему країни напередодні опалювального сезону", - заявили в товаристві.

В НАЕК наголосили, що "Енергоатом" залишається відкритим до діалогу, проте не може мовчки спостерігати за кроками, що несуть загрозу не лише компанії, а й мільйонам українців, які залежать від стабільної роботи атомної генерації.

Наразі "Енергоатом" експлуатує дев'ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт. Всі вони розташовані на підконтрольній Україні території.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року.

Як повідомлялося, у 2024 році "Енергоатом" спрямував на виплату ПСО 58% від свого чистого доходу, чистий прибуток компанії за минулий рік склав 1,3 млрд грн.

Згідно з проєктом фінансового плану "Енергоатом", прогнозна вартість послуги ПСО у 2025 році становить 161,87 млрд грн (з ПДВ).

Теги: #двс #енергоатом #кошти #списання

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