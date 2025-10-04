У Данії знову заявили про провокації російських військових кораблів у протоках

Російські військові кораблі неодноразово йшли на зіткнення з данськими військово-морськими суднами, наводили зброю на гелікоптери та порушували роботу навігаційних систем у данських протоках, що з’єднують Балтійське море з Північним, повідомила в п’ятницю Служба оборонної розвідки Данії, повідомляє Reuters.

"Ми спостерігали кілька інцидентів у данських протоках, коли гелікоптери та військово-морські судна Данії ставали цілями для систем стеження та на них фізично наводили зброю з російських військових кораблів", – сказав директор Служби оборонної розвідки Данії Томас Аренкіель на пресконференції.

За його словами, російські кораблі йшли на зіткнення з данськими суднами під час проходження протоками, а також перебували на якорі у данських водах понад тиждень. Це може свідчити про можливе втручання Москви, якщо Копенгаген спробує обмежити рух так званого "тіньового флоту" танкерів, які Росія використовує для обходу західних санкцій.

Розвідка Данії також зафіксувала використання російськими кораблями гідролокаторів та обладнання для глушіння сигналів. Аренкіель зазначив, що "з високою ймовірністю" вони принаймні одного разу здійснювали радіоперешкоди та спричинили серйозні збої у роботі GPS у країні.

"Росія використовує військові засоби, зокрема в агресивній формі, щоб чинити на нас тиск, не переходячи межу традиційного збройного конфлікту", – наголосив він.

Як зазначає видання, Служба оборонної розвідки оцінила дії Росії як елементи гібридної війни проти Данії та Заходу. Водночас відомство зазначило, що прямої військової загрози для країни наразі немає.