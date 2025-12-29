Інтерфакс-Україна
Події
10:22 29.12.2025

Нацкомісія: 47,2 тис. осіб визначили рівень володіння державною мовою в 2025р.

За 2025 рік рівень володіння державною мовою визначили 47233 особи, повідомляє Національна комісія зі стандартів державної мови.

"В умовах уведеного в Україні воєнного стану Комісія забезпечує громадянам України та особам, які мають намір набути громадянство України, можливість підтвердити рівень володіння державною мовою. За 2025 рік свій рівень володіння державною мовою визначили 47 233  особи", - йдеться у повідомленні Нацкомісії.

Зокрема, в 2025 році 47055 осіб склали іспит для виконання своїх службових обов’язків, 178 - для набуття громадянства.

Так, серед осіб, які склали іспит для виконання своїх службових обов’язків, 111 отримали сертифікат про початковий рівень володіння мовою першого ступеня, 520 - початковий рівень другого ступеня, 2238 - середній рівень першого ступеня, 6747 - середній рівень другого ступеня, 31997 - рівень вільного володіння мовою першого ступеня і 5442 - рівень вільного володіння другого ступеню.

Як повідомлялося, упродовж 2024 року іспити проводили у 53 уповноважених установах, зокрема на прифронтових територіях Запорізької, Харківської, Сумської областей. За результатами складених іспитів видала 48 912 державних сертифікатів особам, що мають засвідчувати рівень володіння державною мовою для виконання службових обов’язків, з яких 32 тис. 20 осіб підтвердили вільне володіння державною мовою. Крім того, видано 118 державних сертифікатів для іноземців, які виявили бажання отримати громадянство України. 

Теги: #рівень #державна_мова #нацкомісія

