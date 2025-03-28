Інтерфакс-Україна

Події

12:41 28.03.2025

Нацкомісія зі стандартів держмови припиняє використання Telegram як каналу зовнішньої комунікації

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Нацкомісія зі стандартів держмови припиняє використання Telegram як каналу зовнішньої комунікації
Фото: Pixabay

Національна комісія зі стандартів державної мови повідомляє про припинення використання месенджера Telegram як каналу зовнішньої комунікації. 

"Це рішення пов’язане передусім із рекомендаціями Національного координаційного центру кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України щодо обмеження використання месенджера Telegram, а також із функціонуванням у соціальній мережі Telegram каналу, який у власних корисливих цілях використовує інформацію від Комісії й часто хибно тлумачить її діяльність", йдеться у повідомленні відомства.

Відзначається, що про всі новини Нацкомісії можна дізнаватися на офіційних каналах комунікації: вебсайт, соціальна мережа Facebook, YouTube-канал.

Теги: #telegram #нацкомісія

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