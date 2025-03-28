Нацкомісія зі стандартів держмови припиняє використання Telegram як каналу зовнішньої комунікації

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Національна комісія зі стандартів державної мови повідомляє про припинення використання месенджера Telegram як каналу зовнішньої комунікації.

"Це рішення пов’язане передусім із рекомендаціями Національного координаційного центру кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України щодо обмеження використання месенджера Telegram, а також із функціонуванням у соціальній мережі Telegram каналу, який у власних корисливих цілях використовує інформацію від Комісії й часто хибно тлумачить її діяльність", йдеться у повідомленні відомства.

Відзначається, що про всі новини Нацкомісії можна дізнаватися на офіційних каналах комунікації: вебсайт, соціальна мережа Facebook, YouTube-канал.