Будьте уважні: шахраї створили в Telegram фейковий акаунт АЗК UKRNAFTA

Шахраї створили фейковий акаунт АЗК UKRNAFTA у Telegram. Рекламу з посиланням на шахрайський канал також розповсюджують у Facebook.

До назви каналу «домалювали» підроблений значок верифікації (синю галочку) та накручену кількість підписників (майже 100 тис.).

За нову підписку на фейковому каналі нібито розігрують 10 літрів пального.

Це шахрайство!

UKRNAFTA не проводить розіграші пального через сторонні акаунти чи телеграм-канали.

Ми також не запускали жодних рекламних кампаній із такою пропозицією.

Проводячи справжні розіграші, ми ніколи не переводимо користувачів із соціальних мереж на інші платформи.

Мета таких фейків — отримати доступ до вашого акаунта через фішинг, скориставшись довірою до нашого бренду.

Будьте уважні й не переходьте за підозрілими посиланнями!

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК - 461 власних і 84 в управлінні.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.