Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
13:53 08.09.2025

Будьте уважні: шахраї створили в Telegram фейковий акаунт АЗК UKRNAFTA

2 хв читати

Шахраї створили фейковий акаунт АЗК UKRNAFTA у Telegram. Рекламу з посиланням на шахрайський канал також розповсюджують у Facebook.

До назви каналу «домалювали» підроблений значок верифікації (синю галочку) та накручену кількість підписників (майже 100 тис.).

За нову підписку на фейковому каналі нібито розігрують 10 літрів пального.

Це шахрайство!

UKRNAFTA не проводить розіграші пального через сторонні акаунти чи телеграм-канали.

Ми також не запускали жодних рекламних кампаній із такою пропозицією.

Проводячи справжні розіграші, ми ніколи не переводимо користувачів із соціальних мереж на інші платформи.

Мета таких фейків — отримати доступ до вашого акаунта через фішинг, скориставшись довірою до нашого бренду.

Будьте уважні й не переходьте за підозрілими посиланнями!

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК - 461 власних і 84 в управлінні.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

Теги: #telegram #ukrnafta #фейк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:33 03.09.2025
ЦПД про нібито просування росіян вглиб Куп’янська: Це фейк

ЦПД про нібито просування росіян вглиб Куп’янська: Це фейк

12:14 03.09.2025
Порошенко закликав заборонити Telegram після вбивства Парубія

Порошенко закликав заборонити Telegram після вбивства Парубія

10:10 01.09.2025
UKRNAFTA розвиває мультиканальність сервісів та нарощує непаливні продажі

UKRNAFTA розвиває мультиканальність сервісів та нарощує непаливні продажі

12:02 29.08.2025
ЦПД спростував фейки про "масову втечу молоді з України"

ЦПД спростував фейки про "масову втечу молоді з України"

11:36 29.08.2025
ЦПД спростував фейк про "анкети з Бандерою і Волинською трагедією" на польському кордоні

ЦПД спростував фейк про "анкети з Бандерою і Волинською трагедією" на польському кордоні

19:17 27.08.2025
UKRNAFTA запрошує на літній пікнік у Рівному

UKRNAFTA запрошує на літній пікнік у Рівному

16:17 27.08.2025
Фінішна пряма: UKRNAFTA зібрала 80 млн грн для «Хартії»

Фінішна пряма: UKRNAFTA зібрала 80 млн грн для «Хартії»

13:49 14.08.2025
UKRNAFTA запускає благодійний проєкт «Добрий ранок, Україно!»

UKRNAFTA запускає благодійний проєкт «Добрий ранок, Україно!»

16:15 07.08.2025
UKRNAFTA провела ребрендинг АЗК на Великій Кільцевій у Києві

UKRNAFTA провела ребрендинг АЗК на Великій Кільцевій у Києві

18:31 29.07.2025
ГУР спростовує дезінформацію про начебто таємну зустріч в Альпах делегацій України, США та Великої Британії

ГУР спростовує дезінформацію про начебто таємну зустріч в Альпах делегацій України, США та Великої Британії

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

18 вересня відбудеться September Fest у Києві від Медіагрупи DMNTR

Run for Freedom: благодійний забіг за звільнення полонених відбудеться у Києві 13 вересня

АТ «Укрнафта» за перше півріччя 2025 року отримала 5,2 млрд грн чистого прибутку

Юрій Тимошенко з Карлівки виграв квартиру в Києві від Нової пошти

«Укрнафта» передала Силам оборони майже 45,5 тисяч одиниць техніки та обладнання: дрони, зброя та автомобілі

Пацієнтські організації просять державу розблокувати ресурси для закупівлі інноваційних ліків для пацієнтів з онкологічними та орфанними захворюваннями

Відкриття "Вело ЗТШ": на Закарпатті запустили ділянку нового туристичного маршруту

У Київраді звернуться до президента щодо звільнення голови Деснянської РДА Бахматова, який побив жінку

Форум Промисловців: Вироблено в Україні – це подія від Forbes, що присвячена українській індустрії

Президента України закликають присвоїти Андрію Парубію звання Герой України – петиція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА