UKRNAFTA відкрила нові АЗК на заході України: якісне пальне Євро-5 та вигідні пропозиції
Найбільша мережа в Україні UKRNAFTA завершує оновлення автозаправних комплексів Shell.
Зокрема, вже відкрилися АЗК на заході України. UKRNAFTA запрошує заправити автівки стабільно якісним пальним Євро-5, отримати вигідні пропозиції за допомогою нашої програми лояльності та просто відчути новий рівень зручності.
Адреси оновлених комплексів:
Волинська область:
• м. Луцьк, вул. Рівненська, 98
• м. Любомль, автодорога Київ–Ковель–Ягодин, 497 км + 300 м
Івано-Франківська область:
• с. Черніїв, вул. Надвірнянська, 86
Закарпатська область:
• м. Мукачево, вул. Масарика Томаша, 3
• с. Баранинці, вул. Об'їзна, 9-Б
• с. Клячаново, вул. Автомобілістів, 1
• с. Соломоново, вул. Європейська, 7
Львівська область:
• с. Великі Грибовичі, вул. Львівська, 6
• с. Деревач, вул. Стрийська, 55
• с. Кам'янопіль, вул. Старе Село, 1-Б
• с. Муроване, вул. Київська, 1-Ж
• с. Пасіки-Зубрицькі, вул. Дорожна, 56
• с. Раковець, ПСК на трасі М-06 Київ–Чоп
• с. Сокільники, комплекс придорожного сервісу, Західний обхід
• с. Чижиків, вул. Острівська, 1-А
• смт Краковець, автодорога Львів–Краковець, 65 км + 980 м
Рівненська область:
• с. Бугаївка, вул. Київська, 10
• с. Михайлівка, вул. Київська, 2-А
Тернопільська область:
• м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 46-Б
• м. Тернопіль, вул. Степана Будного, 36-А
Чернівецька область:
• м. Чернівці, вул. Галицький шлях, 66
• м. Чернівці, вул. Д. Лукіяновича, 116
• с. Коровія, вул. Черетейська, 30-В
Також оновлені АЗК можна знайти у застосунку UKRNAFTA, а на додачу - отримати приємні знижки.
Комфорт у дорозі і насолода від запашної кави та смачних хотдогів і бургерами - це те, що чекає на UKRNAFTA - мережі АЗК, що поруч!
АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 663 АЗК.
Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".
Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.
У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.