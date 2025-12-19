UKRNAFTA відкрила нові АЗК на заході України: якісне пальне Євро-5 та вигідні пропозиції

Найбільша мережа в Україні UKRNAFTA завершує оновлення автозаправних комплексів Shell.

Зокрема, вже відкрилися АЗК на заході України. UKRNAFTA запрошує заправити автівки стабільно якісним пальним Євро-5, отримати вигідні пропозиції за допомогою нашої програми лояльності та просто відчути новий рівень зручності.

Адреси оновлених комплексів:

Волинська область:

• м. Луцьк, вул. Рівненська, 98

• м. Любомль, автодорога Київ–Ковель–Ягодин, 497 км + 300 м

Івано-Франківська область:

• с. Черніїв, вул. Надвірнянська, 86

Закарпатська область:

• м. Мукачево, вул. Масарика Томаша, 3

• с. Баранинці, вул. Об'їзна, 9-Б

• с. Клячаново, вул. Автомобілістів, 1

• с. Соломоново, вул. Європейська, 7

Львівська область:

• с. Великі Грибовичі, вул. Львівська, 6

• с. Деревач, вул. Стрийська, 55

• с. Кам'янопіль, вул. Старе Село, 1-Б

• с. Муроване, вул. Київська, 1-Ж

• с. Пасіки-Зубрицькі, вул. Дорожна, 56

• с. Раковець, ПСК на трасі М-06 Київ–Чоп

• с. Сокільники, комплекс придорожного сервісу, Західний обхід

• с. Чижиків, вул. Острівська, 1-А

• смт Краковець, автодорога Львів–Краковець, 65 км + 980 м

Рівненська область:

• с. Бугаївка, вул. Київська, 10

• с. Михайлівка, вул. Київська, 2-А

Тернопільська область:

• м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 46-Б

• м. Тернопіль, вул. Степана Будного, 36-А

Чернівецька область:

• м. Чернівці, вул. Галицький шлях, 66

• м. Чернівці, вул. Д. Лукіяновича, 116

• с. Коровія, вул. Черетейська, 30-В

Також оновлені АЗК можна знайти у застосунку UKRNAFTA, а на додачу - отримати приємні знижки.

Комфорт у дорозі і насолода від запашної кави та смачних хотдогів і бургерами - це те, що чекає на UKRNAFTA - мережі АЗК, що поруч!

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 663 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.