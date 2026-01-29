Інтерфакс-Україна
16:49 29.01.2026

Opti Taxi 579 адаптувало роботу сервісу до блекаутів та розширює програму найму водіїв

Український сервіс таксі Opti Taxi 579 оголосило про повну адаптацію своїх операційних процесів до роботи в умовах тривалих нічних відключень електроенергії та «годин тиші». Компанія інвестувала в автономність технічної інфраструктури та розпочинає масштабну кампанію з залучення водіїв для посилення нічних змін у столиці та в областях.

Як повідомили в пресслужбі компанії, виклики 2026 року змусили великих гравців транспортного ринку переглянути підходи до енергонезалежності. Opti Taxi 579 забезпечилj безперебійну роботу обладнання та систем диспетчеризації, що дозволяє приймати та обробляти замовлення навіть у періоди повного знеструмлення окремих районів.

«Наша мета у 2026 році — забезпечити стабільність там, де інші змушені зупинятися. Ми розуміємо, що мобільність у нічний час — це не питання комфорту, а часто питання безпеки та доступу до критичних послуг: медицини, вокзалів, повернення додому чи дорога до пунктів незламності», — зазначають у компанії.

Паралельно з технічним оновленням, Opti Global масштабує штат драйверів. Програма найму передбачає гнучкі умови для фахівців, які готові працювати в нічний час або за змінним графіком «день/ніч».

Ключові умови для нових співробітників:

  • Формат співпраці: Можливість роботи як на власних автомобілях, так і на брендованому автопарку компанії (транспортні засоби проходять регулярний технічний контроль).
  • Гнучкість графіку: Водії мають право самостійно обирати зручні зміни, що дозволяє оптимізувати робочий час та рівень доходу.
  • Інфраструктурна підтримка: Компанія забезпечує цілодобовий супровід 24/7, що гарантує безпеку водіїв та оперативне розв'язання логістичних питань у складних умовах.

 «Заліза замало, потрібні люди. Ми створюємо умови, за яких кожен водій відчуває підтримку великої системи й водночас допомагає країні залишатися мобільною», — підкреслили в Opti Taxi.

Теги: #opti_tax #579

