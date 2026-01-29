Псковського десантника підозрюють у спробі розстрілу цивільного в Бучі

Головне слідче управління Національної поліції України 23 січня повідомило про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу російському військовому, який намагався розстріляти цивільного чоловіка в Бучі у 2022 році.

Про це повідомляє проєкт “Книга катів”.

Олександр Тімофєєв, фото: “Книга катів”

Що відомо про підозрюваного

Підозрюваний Олександр Миколайович Тімофєєв (https://russian-torturers.org/profile/1052) (01.11.1996 р.н.) - громадянин російської федерації, уродженець Псковської області. Під час повномасштабного вторгнення служив молодшим сержантом у 234-му десантно-штурмовому полку 76-ї десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ рф (військова частина 74268, дислокується у Пскові).

Обіймав посаду командира відділення — командира бойової машини відділення управління взводу зв'язку 2-ї батальйонно-тактичної групи. Фактично проживав у селі Хохли Палкінського району Псковської області.

Обставини злочину

27 лютого 2022 року підрозділи 234-го десантно-штурмового полку зайняли позиції на території Бучанського району Київської області та увійшли до міста Буча на бронетехніці з метою взяти населений пункт під контроль.

Незабаром після цього один з місцевих жителів разом з родиною вирішив евакуюватися з Бучі до безпечнішого місця. 5 березня 2022 року близько 9-ї ранку він пішов до гаража, який знаходився приблизно за 35 метрів від його будинку, завів автомобіль, щоб той прогрівся, та повернувся додому повідомити родину про готовність до від'їзду.

Коли він знову пішов до гаража, щоб зачинити його, раптом побачив російських військових, які почали стріляти в його бік. Щоб показати, що він цивільний, чоловік узяв білий мішок і почав розмахувати ним.

Тімофєєв разом з двома іншими російськими військовослужбовцями, озброєні автоматами, наказали чоловікові підійти, роздягнутися та стати на коліна. Тімофєєв навів зброю на потерпілого і тримав його на прицілі.

У цей момент старший за званням військовослужбовець віддав Тімофєєву наказ убити цивільного, сказавши: "В расход его".

Виконуючи наказ, Тімофєєв привів зброю у бойове положення, навів її в бік голови потерпілого і приготувався стріляти. У цей момент чоловік, намагаючись врятуватися, різко підвівся і побіг у напрямку свого будинку. Тімофєєв відкрив вогонь і зробив декілька пострілів по ньому.

Потерпілий отримав тілесні ушкодження, але вижив.

Підозра

Олександру Тімофєєву повідомили про підозру за частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України — закінчений замах на порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

Злочинний умисел на позбавлення життя не було доведено до кінця лише через те, що потерпілому вдалося втекти.