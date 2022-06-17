В ОП створено спеціальну інформаційну систему "Книга катів українського народу"

За дорученням президента України Володимира Зеленського в Офісі президента створено спеціальну інформаційну систему "Книга катів українського народу", де в режимі реального часу збирають дані про воєнні злочини російської армії на території України, повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов.

"Необоротність покарання воєнних злочинців – це принципова позиція українського суспільства, президента та Офісу президента України. З цією метою за дорученням президента України Офіс президента створив спеціальну інформаційну систему "Книга катів українського народу", - повідомив Смирнов на брифінгу в Офісі президента у п'ятницю.

Інформаційну систему розміщено за посиланням: Russian-torturers.com.

Книга являє собою збірку верифікованих даних військовослужбовців російської армії, які вчинили та продовжують вчиняти злочини на території України.

"Список не є вичерпним і продовжує наповнюватися. Надалі ці дані можуть бути використані правоохоронними органами, міжнародними судами та спеціальним міжнародним трибуналом для розслідування злочинів збройної агресії Російської Федерації в Україні", - зазначив спікер.

Він також повідомив, що за формою зворотного зв'язку кожен українець, який став жертвою російської агресії, може розпізнати злочинця та надати додаткові відомості, які буде використано для фіксації фактів злочинів РФ в Україні.

За словами Смирнова, наразі також тривають консультації української сторони з міжнародними партнерами щодо технічних і юридичних аспектів створення спеціального кримінального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України, зокрема його моделі.