Інтерфакс-Україна
Події
15:21 18.09.2025

ГУР спростувало інформацію про конфлікт з Офісом президента

1 хв читати
ГУР спростувало інформацію про конфлікт з Офісом президента

Головне управління розвідки Міністерства оборони України спростувало поширену в соцмережах інформацію про конфлікт з Офісом президента України.

“Поширювана інформація про представників ГУР МО України та громадської організації “Тінь”, а також про начебто конфлікт між ГУР МО України та Офісом Президента України не відповідає дійсності”, - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Як наголосили в ГУР, ці повідомлення мають ознаки спланованої інформаційної кампанії з метою дискредитації українських спецслужб та дестабілізації ситуації всередині України. “Її мета – створити хибне враження внутрішньополітичної напруги та нестабільності всередині України”, - зазначається в повідомленні.

Теги: #гур_мо #спростування #опу

