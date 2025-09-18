ГУР спростувало інформацію про конфлікт з Офісом президента

Головне управління розвідки Міністерства оборони України спростувало поширену в соцмережах інформацію про конфлікт з Офісом президента України.

“Поширювана інформація про представників ГУР МО України та громадської організації “Тінь”, а також про начебто конфлікт між ГУР МО України та Офісом Президента України не відповідає дійсності”, - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Як наголосили в ГУР, ці повідомлення мають ознаки спланованої інформаційної кампанії з метою дискредитації українських спецслужб та дестабілізації ситуації всередині України. “Її мета – створити хибне враження внутрішньополітичної напруги та нестабільності всередині України”, - зазначається в повідомленні.