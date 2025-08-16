Радник Зеленського спростував інформацію про повітряне перемирʼя до тристоронньої зустрічі лідерів

Україна ще нічого не чула щодо попередньої домовленості про повітряне перемирʼя до тристоронньої зустрічі лідерів США, України та РФ, повідомив радник президента з комунікації Дмитро Литвин.

"Ми ще нічого про це не чули", - написав Литвин у соцмережі Х у відповіді до допису журналіста Олівера Керрола.

Радіоінженер, спеціаліст з аеророзвідки Юрій Касьянов на своїй сторінці у Фейсбук висловив думку, що якщо замість припинення вогню буде повітряне перемирʼя, то росіяни радітимуть: "Імперці потирають руки: москва буде в безпеці, і НПЗ не горітимуть".

Раніше повідомлялося, що журналіст The Economist Олівер Керрол з посиланням на джерела написав про досягнуту на саміті в Алясці домовленість щодо повітряного перемирʼя до тристоронньої зустрічі лідерів США, України і РФ.

"Мені повідомили, що досягнуто попередньої домовленості про припинення повітряних бойових дій до зустрічі лідерів трьох сторін. "Ми вважаємо, що небо дасть сигнал про попередні результати цих переговорів", — повідомляє мені джерело. "Наступний тиждень буде цікавим", - написав журналіст у соцмережі Х.