Інтерфакс-Україна
Події
10:11 16.08.2025

На Алясці могла бути досягнена попередня домовленість щодо повітряного перемирʼя до зустрічі Трампа, Зеленського і Путіна - журналіст

1 хв читати

Журналіст The Economist Олівер Керрол з посиланням на джерела написав про досягнуту на саміті в Алясці домовленість щодо повітряного перемирʼя до тристоронньої зустрічі лідерів США, України і РФ.

"Мені повідомили, що досягнуто попередньої домовленості про припинення повітряних бойових дій до зустрічі лідерів трьох сторін. "Ми вважаємо, що небо дасть сигнал про попередні результати цих переговорів", — повідомляє мені джерело. "Наступний тиждень буде цікавим", - написав журналіст у соцмережі Х.

Теги: #перемиря #аляска #домовленості

