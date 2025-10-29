ОП і МЗС визначили чіткі критерії партнерства з іншими державами - Єрмак

Фото: https://t.me/ermaka2022/7126

В Міністерстві закордонних справ відбулося засідання Колегії, яка обговорила поліпшення ефективності зовнішньої політики, зокрема, був визначений чіткий критерій партнерства з іншими державами, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Визначили чіткі критерії партнерства з іншими державами. Це дозволить будувати співпрацю більш ефективно та з урахуванням наших пріоритетів", - написав Єрмак у телеграм-каналі у середу.

Окрім того, був запущений процес оновлення стратегії зовнішньополітичної діяльності. За словами керівника ОП, зберігається фокус на ЄС, також враховуються всі виклики війни та нові реалії.

Окремо учасники обговорили посольства.

"Від їхньої роботи залежить, наскільки швидко партнери реагують на наші запити, як тримається санкційний тиск на Росію і чи чує світ правду про події в Україні. Дипломатія доповнює фронт: зброя, санкції, інформація – все пов’язано", - зазначив Єрмак.

"Тому вдосконалюємо систему оцінки дипустанов: кращі практики масштабуватимемо, відповідальність кожного – на першому місці", - повідомив він.