Інтерфакс-Україна
Політика
12:21 13.11.2025

МЗС на заяву Орбана: Лекції про корупцію від політика, замішаного у корупційних скандалах? Ні, дякую

2 хв читати
МЗС на заяву Орбана: Лекції про корупцію від політика, замішаного у корупційних скандалах? Ні, дякую

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на слова прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який, коментуючи справу про корупцію в українській енергетиці, заявив про потрапляння грошей на військову допомогу Україні начебто в "кишені мафії".

"Лекції про корупцію від політика, який замішаний у корупційних скандалах і зробив свою країну найбіднішою в ЄС? Ні, дякую", - написав він у соцмережі Х.

Прем’єр-міністр Угорщини 13 листопада, коментуючи можливу корупцію у сфері енергетики в Україні, написав у Х, що "золота ілюзія України розпадається".

"Було викрито військову мафіозну мережу, яка має незліченні зв’язки з президентом Володимиром Зеленським. Міністр енергетики вже подав у відставку, а головний підозрюваний втік з країни. Це хаос, в який брюссельська еліта хоче влити гроші європейських платників податків, де все, що не витрачається на передовій, потрапляє в кишені військової мафії. Божевілля", - заявив Орбан.

Він знову сказав, що уряд Угорщини не хоче "брати в цьому участь" і не буде "відправляти гроші угорського народу в Україну".

"У будь-якому разі після всього цього ми точно не піддамося фінансовим вимогам і шантажу українського президента. Брюсселю давно пора зрозуміти, куди насправді йдуть їхні гроші", - заявив премʼєр.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто закликав Євросоюз припинити виділення фінансової допомоги Україні, посилаючись на нібито корупційні зловживання в українській владі.

Теги: #мзс_україни #орбан

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:59 12.11.2025
Орбан: ми не прийматимемо мігрантів і не витрачатимемо на них жодної копійки

Орбан: ми не прийматимемо мігрантів і не витрачатимемо на них жодної копійки

09:11 09.11.2025
Білий дім спростував заяву Будапешта про безстрокове звільнення Угорщини від санкцій на імпорт російських енергоносіїв

Білий дім спростував заяву Будапешта про безстрокове звільнення Угорщини від санкцій на імпорт російських енергоносіїв

20:20 07.11.2025
Трамп заявив, що єдина причина, чому не відбувся саміт у Будапешті – це те, що "війна продовжується"

Трамп заявив, що єдина причина, чому не відбувся саміт у Будапешті – це те, що "війна продовжується"

20:00 07.11.2025
Трамп "розглядає" можливість звільнення Угорщини від санкцій щодо купівлі російської нафти

Трамп "розглядає" можливість звільнення Угорщини від санкцій щодо купівлі російської нафти

10:09 31.10.2025
МЗС рекомендує громадянам України в Танзанії зберігати підвищену пильність у зв'язку із загостренням безпекової ситуації

МЗС рекомендує громадянам України в Танзанії зберігати підвищену пильність у зв'язку із загостренням безпекової ситуації

13:56 29.10.2025
В МЗС готуються до нових міжнародних заходів щодо відновлення України

В МЗС готуються до нових міжнародних заходів щодо відновлення України

13:23 29.10.2025
ОП і МЗС визначили чіткі критерії партнерства з іншими державами - Єрмак

ОП і МЗС визначили чіткі критерії партнерства з іншими державами - Єрмак

17:38 16.10.2025
МЗС України рішуче засуджує нову хвилю репресій російських окупантів проти кримськотатарського народу

МЗС України рішуче засуджує нову хвилю репресій російських окупантів проти кримськотатарського народу

11:28 11.10.2025
Україна і ОАЕ націлені на зміцнення співпраці і довгострокового співробітництва

Україна і ОАЕ націлені на зміцнення співпраці і довгострокового співробітництва

18:20 10.10.2025
Україна підтримує заклик глави МЗС Італії щодо встановлення перемир’я на час Олімпіади-2026 в лютому - Тихий

Україна підтримує заклик глави МЗС Італії щодо встановлення перемир’я на час Олімпіади-2026 в лютому - Тихий

ВАЖЛИВЕ

Проблема стосунків з Угорщиною – це проблема не України, а ЄС і НАТО, переконаний Яценюк

Яценюк: Під час переговорів про вступ до ЄС не можна отримати все і нічим не поступитися

Розмови політиків про вибори зараз безвідповідальні по відношенню і до країни, і до власної політичної кар'єри – Яценюк

Орбан би не переміг, якби вибори відбулися зараз, але до весни ще багато часу - депутат Закарпатської облради Цебер

Залужний: Я не визнаю жодних ідей проведення виборів під час війни

ОСТАННЄ

У Києві заявляють: Цьогорічні мирні переговори з РФ наразі припинені через відсутність абиякого прогресу

Кличко обговорив з керівництвом групи ЄБРР подальше співробітництво та втілення наявних проєктів

Апарат Ради відмовив "Європейській солідарності" у видачі підписних листів за відставку уряду - Герасимов

Порошенко закликає до відставки уряду і формування нової коаліції в Верховній Раді

Звільнення Галущенка та Гринчук недостатньо, потрібна відставка всього уряду, вважають депутати "Голосу" і "ЄС"

Українські політики та бізнесмени виступають за внутрішню зачистку в країні на тлі операції "Мідас"

"Євросолідарність" вимагає від спікера Стефанчука підписні листи для оголошення недовіри Кабміну

Кравчук про підсумки засідання парламентського комітету асоціації: Україна — рівноправний партнер ЄС

Трамп заявив, що Індія стала менше купувати нафти з РФ, має намір скоротити мита на індійські товари

Трамп переконаний, що вести справи з Китаєм слід з позиції сили

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА