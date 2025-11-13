МЗС на заяву Орбана: Лекції про корупцію від політика, замішаного у корупційних скандалах? Ні, дякую

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на слова прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який, коментуючи справу про корупцію в українській енергетиці, заявив про потрапляння грошей на військову допомогу Україні начебто в "кишені мафії".

"Лекції про корупцію від політика, який замішаний у корупційних скандалах і зробив свою країну найбіднішою в ЄС? Ні, дякую", - написав він у соцмережі Х.

Прем’єр-міністр Угорщини 13 листопада, коментуючи можливу корупцію у сфері енергетики в Україні, написав у Х, що "золота ілюзія України розпадається".

"Було викрито військову мафіозну мережу, яка має незліченні зв’язки з президентом Володимиром Зеленським. Міністр енергетики вже подав у відставку, а головний підозрюваний втік з країни. Це хаос, в який брюссельська еліта хоче влити гроші європейських платників податків, де все, що не витрачається на передовій, потрапляє в кишені військової мафії. Божевілля", - заявив Орбан.

Він знову сказав, що уряд Угорщини не хоче "брати в цьому участь" і не буде "відправляти гроші угорського народу в Україну".

"У будь-якому разі після всього цього ми точно не піддамося фінансовим вимогам і шантажу українського президента. Брюсселю давно пора зрозуміти, куди насправді йдуть їхні гроші", - заявив премʼєр.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто закликав Євросоюз припинити виділення фінансової допомоги Україні, посилаючись на нібито корупційні зловживання в українській владі.