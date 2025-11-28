Інтерфакс-Україна
10:08 28.11.2025

Україна засуджує рішення IJF допустити російських дзюдоїстів до участі у змаганнях під прапором держави-агресора

Україна засуджує рішення Міжнародної федерації дзюдо (IJF) допустити російських спортсменів до участі у змаганнях під прапором держави-агресора, йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ Андрія Сибіги та молоді та спорту Матвія Бідного.

"Це рішення демонструє повну байдужість до реальності російської агресії проти України та ставить під удар моральні засади міжнародного спорту. Під російським прапором у XXI столітті відбуваються найтяжчі міжнародні злочини – масові вбивства, воєнні злочини, катування, депортація дітей, знищення міст та цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі. Він символізує війну, терор та системне порушення міжнародного права", - йдеться у заяві, яка опублікована в телеграм-каналі МЗС.

Українська сторона вважає, що допуск спортсменів держави-агресора під цим символом під час повномасштабної війни – це свідома легітимізація агресора, сприяння його пропаганді та зневага до мільйонів українських громадян, які стали жертвами російської війни.

"Україна закликає уряди, міжнародні та національні федерації, Національні олімпійські комітети дати принципову оцінку цьому рішенню та не допустити подальшої політизації спорту російською пропагандою… Закликаємо всю міжнародну спортивну спільноту продемонструвати не декларативну, а реальну відданість цінностям миру та людської гідності – основоположним принципам міжнародного спорту", - йдеться в заяві.

В свою чергу, Національний олімпійський комітет України (НОК) також надіслав офіційного листа до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) у зв’язку з рішенням IJF, яке було прийнято напередодні турніру Grand Slam в Абу-Дабі, що відбудеться 28–30 листопада 2025 року.

У листі НОК наголошує, що це рішення суперечить рекомендаціям МОК від 28 березня 2023 року, які прямо забороняють використання національної символіки держави-агресора. 

"НОК України підкреслює, що подібні дії створюють небезпечний прецедент для всього світового спорту. Російська Федерація продовжує війну проти України, щодня завдаючи ударів по цивільних, спортсменах, тренерах та дітях; сотні спортивних об’єктів в Україні зруйновано. За таких умов будь-яка "нормалізація" присутності представників держави-агресора під національною символікою фактично легітимізує їхні дії та ігнорує реальні наслідки війни", - йдеться в повідомленні в мережі Facebook.

Таким чином, НОК України закликав МОК втрутитися в ситуацію й вжити всіх необхідних заходів для недопущення реалізації рішення IJF. 

