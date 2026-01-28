Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
11:12 28.01.2026

Знижки на ліки: на "Аптека 9-1-1"  завжди можна знайти актуальні акції

1 хв читати
На apteka911.ua присутні знижки на лікарські засоби та товари медичного призначення. Онлайн-платформа є медичною інформаційною системою (МІС), яка поєднує широкий асортимент препаратів, різноманітні цінові пропозиції та зручні сервіси для пацієнтів.

На apteka911.ua представлений великий вибір лікарських засобів, вітамінів, медичних виробів і товарів для здоров’я. Завдяки постійно оновлюваним спеціальним пропозиціям користувачі можуть придбати необхідні препарати за нижчими цінами, ніж в окремих аптеках. Саме акційні ініціативи є однією з ключових переваг платформи — знижки оновлюються регулярно та охоплюють популярні категорії товарів.

Онлайн-сервіс також дозволяє швидко знайти найближчу аптеку. На платформі доступний повний перелік адрес аптек-партнерів по всій країні, що спрощує вибір точки отримання замовлення.

Користувачам apteka911.ua доступна цілодобова служба підтримки, де фахівці допомагають з навігацією по сайту та підбором медичних препаратів. Крім того, на платформі передбачена безплатна консультація сімейного лікаря ліцензованого закладу охорони здоров’я. У разі потреби він може надати рекомендації щодо лікування та виписати електронний рецепт.

Додатковою перевагою сервісу є безкоштовна кур’єрська доставка при замовленні від 499 грн, що робить придбання ліків ще зручнішим для споживачів.

Таким чином, apteka911.ua поєднує функції медичної інформаційної системи, сервісу для бронювання ліків з великим асортиментом та платформи з постійно оновлюваними акціями, дозволяючи українцям економити при придбанні ліків і отримувати необхідну медичну підтримку в зручному форматі.

Теги: #911 #акції #ліки #знижки #apteka911

