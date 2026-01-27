Інтерфакс-Україна
13:00 27.01.2026

Sense Bank представив єдину Дія.Картку для отримання державних виплат

Sense Bank анонсував запуск єдиної Дія.Картки, що слугує універсальним інструментом для отримання коштів у межах державних програм. Новий продукт дає клієнтам змогу централізувати всі нарахування на одну картку. Серед програм, за якими доступне зарахування — «Базова соціальна допомога», «Виплати для ВПО», «Допомога по безробіттю», «Виплати ОВДП», «єКнига», «Ветеранський спорт», «Пакунок школяра» та інші. 

Порядок отримання виплат 

Для зарахування державних виплат на Дія.Картку користувачеві потрібно: 

  • Відкрити Дія.Картку в Sense SuperApp (https://app.sensebank.ua/mainDiiaCard). 
  • Подати заявку на отримання виплати в застосунку Дія. 
  • Обрати Дія.Картку від Sense Bank як картку для виплат. 

Дія.Картка має повний набір можливостей платіжного інструмента: її можна поповнювати, використовувати для розрахунків у торгових мережах і онлайн, здійснювати перекази та знімати готівку. У разі наявності необхідної суми на спеціальному рахунку списання під час оплати відбуватиметься саме з нього. 

