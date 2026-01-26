Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
11:50 26.01.2026

Від режисера монтажу до стрільця: як 1 центр рекрутингу допомагає цивільним знайти своє місце в українському війську

2 хв читати

В умовах загальної мобілізації ефективність армії залежить не лише від кількості людей, а й від їхньої мотивації та навичок. 1 центр рекрутингу пропонує сучасний підхід до комплектування: тут допомагають конвертувати цивільний фах у військову спеціальність або опанувати нову професію з нуля.

За словами фахівців Центру, спектр вакансій в Українському війську сьогодні надзвичайно широкий, і запит є не лише на бойові посади.

"Незалежно від того, чи ви працювали режисером монтажу та хочете знайти себе у війську саме за цим фахом, чи, не маючи бойового досвіду, прагнете стати стрільцем або оператором БПЛА – 1 центр рекрутингу допоможе кожному", — розповів у коментарі виданню "Інтерфакс-Україна" офіцер 1 центру рекрутингу Ілля Абель.

Ключова перевага звернення до рекрутерів — це можливість добровільного вибору. Людина самостійно обирає не лише конкретний підрозділ, де хоче служити, але й посаду, що відповідає її компетенціям. Практика показує: коли боєць використовує свої сильні сторони та цивільні навички, загальна ефективність підрозділу зростає в рази.

Окремий фокус роботи Центру спрямований на залучення молоді. У рамках ініціативи "Проєкт 18-24" юнаки та дівчата зазначеної вікової категорії отримують унікальну можливість свідомо обрати свій шлях захисника. Для молодих людей віком від 18 до 25 років, які не підлягають призову за мобілізацією, це шанс долучитися до війська на контрактній основі, обравши елітний підрозділ та спеціальність, що дозволить розкрити власний потенціал.

Фахівці 1 центру рекрутингу наголошують: армія — це великий механізм, де потрібні різні люди. Головне — знайти своє місце, де ви будете максимально корисні державі.

Теги: #вакансії #мобілізація #рекрутинг

