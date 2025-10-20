Інтерфакс-Україна
Економіка
17:42 20.10.2025

"Укрнафта" оновила понад 50% АЗК Shall

3 хв читати
"Укрнафта" оновила понад 50% АЗК Shall
Фото: https://www.facebook.com

Найбільша мережа автозаправних комплексів (АЗК) в Україні UKRNAFTA завершує ребрендинг Shell, наразі оновлено понад половину зі 118 АЗК ТОВ "Альянс Холдинг", повідомив в. о. голови правління АТ "Укрнафта" Юрій Ткачук на сторінці в Facebook у понеділок.

"На цих станціях вже змінилася айдентика. Встановлено нові цінові стели, оновлено торгові зони, працюють повноцінні маркети й сервіси UKRNAFTA. Клієнти можуть заправити пальне стандарту Євро-5", - написав він.

За словами Ткачука, до кінця жовтня ребрендинг буде завершено на більшості об’єктів, а повну інтеграцію 118 станцій заплановано до кінця року — раніше, ніж передбачено умовами угоди з Shell Overseas Investments BV.

"Після завершення цього процесу під брендом UKRNAFTA працюватимуть 663 АЗК по всій Україні. Розвиваємо сучасну інфраструктуру, підвищуємо стандарти обслуговування й забезпечуємо стабільність роботи в усіх регіонах", - доповнив очільник "Укрнафти".

Як повідомлялося, Антимонопольний комітет Україниу січні 2025 року надав дозвіл ПАТ "Укрнафта" на купівлю понад 50% акцій ТОВ "Альянс Холдинг", яке оперує мережею АЗК Shell в Україні.

Спільне підприємство Shell і російської групи "Альянс" Мусси Бажаєва з управління мережею АЗС на території України розпочало роботу в серпні 2007 року. Shell у СП належала частка в 51%, "Альянсу" - 49%. Альянс передав до СП близько 150 АЗС, а Shell внесла грошові кошти, ліцензії та бренд.

У 2014 році стало відомо, що підсанкційний російський бізнесмен Едуард Худайнатов викупив у Бажаєва його нафтові активи. У червні 2022 року він потрапив під санкції Європейського Союзу, а в жовтні 2022-го - під санкції України.

Мін'юст України в жовтні 2023 року подав до Вищого антикорупційного суду України позов про стягнення активів Худайнатова в дохід держави. В результаті судових розглядів 49% "Альянс Холдинг" було стягнуто в дохід держави. У квітні 2024 року ця частка перейшла Фонду держмайна.

У листопаді 2024 року Overseas Investments, що входить до групи енергетичних і нафтохімічних компаній Shell, на виконання рішення Апеляційної палати ВАКС зареєструвала за собою 51% у статутному капіталі "Альянс Холдинг".

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 663 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

Теги: #азк #shell #ткачук #укрнафта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:50 20.10.2025
Податковий комітет Ради хоче розібратися з нелегальними АЗС – керівник

Податковий комітет Ради хоче розібратися з нелегальними АЗС – керівник

15:41 20.10.2025
"Укрнафта" за 9 міс. пробурила 15 нових свердловин і планує ще 10 до кінця року

"Укрнафта" за 9 міс. пробурила 15 нових свердловин і планує ще 10 до кінця року

11:24 20.10.2025
"Укрнафта" створює новий напрям - gas to power

"Укрнафта" створює новий напрям - gas to power

11:08 20.10.2025
"Укрнафта" за 9 міс. сплатила 22,5 млрд грн податків

"Укрнафта" за 9 міс. сплатила 22,5 млрд грн податків

10:33 17.10.2025
Розширення ресурсної бази: «Укрнафта» дослідила 1330 км² площ за допомогою 3D сейсморозвідувальних робіт за три роки

Розширення ресурсної бази: «Укрнафта» дослідила 1330 км² площ за допомогою 3D сейсморозвідувальних робіт за три роки

14:40 16.10.2025
"Укрнафта" дослідила 1330 кв. км площ за 3 роки за допомогою 3D сейсморозвідки

"Укрнафта" дослідила 1330 кв. км площ за 3 роки за допомогою 3D сейсморозвідки

12:34 10.10.2025
«Пункти незламності» UKRNAFTA працюють: як знайти найближчий до вас

«Пункти незламності» UKRNAFTA працюють: як знайти найближчий до вас

14:02 06.10.2025
Спілка ректорів України підбила підсумки вступної кампанії та обговорила напрями вдосконалення правил прийому у 2026 році

Спілка ректорів України підбила підсумки вступної кампанії та обговорила напрями вдосконалення правил прийому у 2026 році

11:53 03.10.2025
Усі АЗК "Укрнафти" у разі вимкнення е/е продовжують працювати, 360 з них – у режимі пунктів незламності

Усі АЗК "Укрнафти" у разі вимкнення е/е продовжують працювати, 360 з них – у режимі пунктів незламності

19:00 02.10.2025
Тиск на ключовий підрозділ КМДА під час війни може паралізувати Київ - керівник Департаменту муніципальної безпеки

Тиск на ключовий підрозділ КМДА під час війни може паралізувати Київ - керівник Департаменту муніципальної безпеки

ВАЖЛИВЕ

Збитки "ДТЕК Нафтогаз" від ударів його видобутку з початку війни сягнули EUR40 млн - топменеджер

РФ матиме дефіцит майже $100 млрд у 2026 році – Зеленський

Енергетичні компанії США хочуть вийти на український ринок – Зеленський

Зеленський: Розуміємо, де брати газ на $2 млрд у випадку потреби

МВФ в питанні використання заморожених активів РФ рекомендує шукати міцну правову основу

ОСТАННЄ

Рахункова палата повідомила про усунення порушень на 5 млрд грн у сфері будівництва фортифікацій

Збитки "ДТЕК Нафтогаз" від ударів його видобутку з початку війни сягнули EUR40 млн - топменеджер

ЄБА пропонує створити робгрупу для доопрацювання законопроєкту про цифрові платформи

Світовий банк готовий надати $200 млн співфінансування на "єОселю" – Мінекономіки

ЦОВВ за підтримки Фонду декарбонізації можуть до кінця року встановити приблизно 200 СЕС – Держенергоефективності

Довгострокова невизначеність бізнесу у вересні зростала другий місяць поспіль - опитування

Додатковий імпорт газу визначається обсягами втрат видобутку через удари РФ - заступник глави Міненерго

Walmart розглядає українські товари для розміщення у своїй мережі

NPS ПриватБанку в корпоративному сегменті досяг 68,2%

РФ матиме дефіцит майже $100 млрд у 2026 році – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА