"Укрнафта" оновила понад 50% АЗК Shall

Фото: https://www.facebook.com

Найбільша мережа автозаправних комплексів (АЗК) в Україні UKRNAFTA завершує ребрендинг Shell, наразі оновлено понад половину зі 118 АЗК ТОВ "Альянс Холдинг", повідомив в. о. голови правління АТ "Укрнафта" Юрій Ткачук на сторінці в Facebook у понеділок.

"На цих станціях вже змінилася айдентика. Встановлено нові цінові стели, оновлено торгові зони, працюють повноцінні маркети й сервіси UKRNAFTA. Клієнти можуть заправити пальне стандарту Євро-5", - написав він.

За словами Ткачука, до кінця жовтня ребрендинг буде завершено на більшості об’єктів, а повну інтеграцію 118 станцій заплановано до кінця року — раніше, ніж передбачено умовами угоди з Shell Overseas Investments BV.

"Після завершення цього процесу під брендом UKRNAFTA працюватимуть 663 АЗК по всій Україні. Розвиваємо сучасну інфраструктуру, підвищуємо стандарти обслуговування й забезпечуємо стабільність роботи в усіх регіонах", - доповнив очільник "Укрнафти".

Як повідомлялося, Антимонопольний комітет Україниу січні 2025 року надав дозвіл ПАТ "Укрнафта" на купівлю понад 50% акцій ТОВ "Альянс Холдинг", яке оперує мережею АЗК Shell в Україні.

Спільне підприємство Shell і російської групи "Альянс" Мусси Бажаєва з управління мережею АЗС на території України розпочало роботу в серпні 2007 року. Shell у СП належала частка в 51%, "Альянсу" - 49%. Альянс передав до СП близько 150 АЗС, а Shell внесла грошові кошти, ліцензії та бренд.

У 2014 році стало відомо, що підсанкційний російський бізнесмен Едуард Худайнатов викупив у Бажаєва його нафтові активи. У червні 2022 року він потрапив під санкції Європейського Союзу, а в жовтні 2022-го - під санкції України.

Мін'юст України в жовтні 2023 року подав до Вищого антикорупційного суду України позов про стягнення активів Худайнатова в дохід держави. В результаті судових розглядів 49% "Альянс Холдинг" було стягнуто в дохід держави. У квітні 2024 року ця частка перейшла Фонду держмайна.

У листопаді 2024 року Overseas Investments, що входить до групи енергетичних і нафтохімічних компаній Shell, на виконання рішення Апеляційної палати ВАКС зареєструвала за собою 51% у статутному капіталі "Альянс Холдинг".

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 663 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.