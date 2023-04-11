В Україні зросла кількість абонентів мобільного зв'язку, які скористалися послугою переходу до іншого оператора зі збереженням номера

Кількість абонентів мобільного зв'язку, які скористалися послугою MNP, що дає змогу перейти на обслуговування до іншого оператора зі збереженням мобільного номера, продовжує зростати: за період її дії (з 1 травня 2019 року до 31 березня 2023 року) нею скористалися 288 тис. абонентів, тоді як з 1 травня 2019 року до 15 жовтня 2022 року було перенесено 229,6 тис. номерів.

"За період з 1 травня 2019 по 31 березня 2023 року послугою MNP скористалися вже близько 288 тис. абонентів мобільного зв’язку. З них тільки за перший квартал 2023 року перенесено понад 35 тис. номерів, що демонструє зростання її популярності порівняно з минулими роками", - повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), у фейсбуці у вівторок.

За її даними, найбільше абонентських номерів було перенесено від Vodafone (123,46 тис.). Найбільший приріст переходів - до "Лайфселл" (166,65 тис.).

За період із 1 травня 2019 року до 31 березня 2023 року від Vodafone перенесено 123,46 тис. номерів, до оператора перейшли 57,88 тис. абонентів. Від "Київстару" пішли 120,37 абонентів, до компанії перейшли 60,11 абонентів, від "Інтертелекому" - 3,64 тис. і 1,38 тис. відповідно, від "Лайфселл" - 38,12 тис. і 166,65 тис. відповідно, від "ТриМоб" 1,89 тис. і 1,46 тис. відповідно.

За січень-березень 2023 року від Vodafone перенесено 14,21 тис. абонентських номерів, до оператора перейшли 7,65 тис. номерів, від "Київстару" - 15 тис. та 3,2 тис. відповідно, від "Інтертелекому" - 318 та 6, від "Лайфселл" - 5,5 тис. та 24,22 тис. відповідно, від "ТриМоб" - 82 та 25 відповідно.

Крім того, за зазначений період кількість заяв на перенесення номера становила 26,79 тис. від Vodafone і 10,65 тис. від охочих перейти до оператора, 24,4 тис. і 4,5 тис. у "Київстару" відповідно, 107 і 30 в "Інтертелекому" відповідно, 8,25 тис. і 44,53 - у "Лайфселл" відповідно і 181 і 28 - у "ТриМоб".

У НКЕК нагадали, що послугу перенесення номера в мережах мобільного зв'язку надають за принципом "єдиного вікна" (Оne Stop Shop process). Це дає змогу абоненту вирішувати всі питання, пов'язані з перенесенням номера, звертаючись із заявою безпосередньо до оператора, до якого планується перейти. При цьому заяву може бути подано і у паперовій формі в пункті обслуговування абонентів, і дистанційно із заповненням інтерактивної форми на вебсайті оператора за допомогою КЕП/BankID. Строк, за який номер має бути перенесений, становить один день.

Окрім того, можна придбати eSIM онлайн або купити стартовий пакет обраного оператора та ввести на сайті онлайн дані нової SIM-картки до дати перенесення. На цю картку буде перенесено номер. Можна також отримати SIM-картку в магазині, під час подання заявки, але не пізніше ніж за три години до часу перенесення номера, зазначеного в заявці.

Послугу з перенесення абонентських номерів, що дає змогу користувачам мобільного зв'язку перейти на обслуговування до іншого оператора зі збереженням свого мобільного номера, надають в Україні з 1 травня 2019 року.