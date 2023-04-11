Телеком

12:04 11.04.2023

В Україні зросла кількість абонентів мобільного зв'язку, які скористалися послугою переходу до іншого оператора зі збереженням номера

3 хв читати
В Україні зросла кількість абонентів мобільного зв'язку, які скористалися послугою переходу до іншого оператора зі збереженням номера

Кількість абонентів мобільного зв'язку, які скористалися послугою MNP, що дає змогу перейти на обслуговування до іншого оператора зі збереженням мобільного номера, продовжує зростати: за період її дії (з 1 травня 2019 року до 31 березня 2023 року) нею скористалися 288 тис. абонентів, тоді як з 1 травня 2019 року до 15 жовтня 2022 року було перенесено 229,6 тис. номерів.

"За період з 1 травня 2019 по 31 березня 2023 року послугою MNP скористалися вже близько 288 тис. абонентів мобільного зв’язку. З них тільки за перший квартал 2023 року перенесено понад 35 тис. номерів, що демонструє зростання її популярності порівняно з минулими роками", - повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), у фейсбуці у вівторок.

За її даними, найбільше абонентських номерів було перенесено від Vodafone (123,46 тис.). Найбільший приріст переходів - до "Лайфселл" (166,65 тис.).

За період із 1 травня 2019 року до 31 березня 2023 року від Vodafone перенесено 123,46 тис. номерів, до оператора перейшли 57,88 тис. абонентів. Від "Київстару" пішли 120,37 абонентів, до компанії перейшли 60,11 абонентів, від "Інтертелекому" - 3,64 тис. і 1,38 тис. відповідно, від "Лайфселл" - 38,12 тис. і 166,65 тис. відповідно, від "ТриМоб" 1,89 тис. і 1,46 тис. відповідно.

За січень-березень 2023 року від Vodafone перенесено 14,21 тис. абонентських номерів, до оператора перейшли 7,65 тис. номерів, від "Київстару" - 15 тис. та 3,2 тис. відповідно, від "Інтертелекому" - 318 та 6, від "Лайфселл" - 5,5 тис. та 24,22 тис. відповідно, від "ТриМоб" - 82 та 25 відповідно.

Крім того, за зазначений період кількість заяв на перенесення номера становила 26,79 тис. від Vodafone і 10,65 тис. від охочих перейти до оператора, 24,4 тис. і 4,5 тис. у "Київстару" відповідно, 107 і 30 в "Інтертелекому" відповідно, 8,25 тис. і 44,53 - у "Лайфселл" відповідно і 181 і 28 - у "ТриМоб".

У НКЕК нагадали, що послугу перенесення номера в мережах мобільного зв'язку надають за принципом "єдиного вікна" (Оne Stop Shop process). Це дає змогу абоненту вирішувати всі питання, пов'язані з перенесенням номера, звертаючись із заявою безпосередньо до оператора, до якого планується перейти. При цьому заяву може бути подано і у паперовій формі в пункті обслуговування абонентів, і дистанційно із заповненням інтерактивної форми на вебсайті оператора за допомогою КЕП/BankID. Строк, за який номер має бути перенесений, становить один день.

Окрім того, можна придбати eSIM онлайн або купити стартовий пакет обраного оператора та ввести на сайті онлайн дані нової SIM-картки до дати перенесення. На цю картку буде перенесено номер. Можна також отримати SIM-картку в магазині, під час подання заявки, але не пізніше ніж за три години до часу перенесення номера, зазначеного в заявці.

Послугу з перенесення абонентських номерів, що дає змогу користувачам мобільного зв'язку перейти на обслуговування до іншого оператора зі збереженням свого мобільного номера, надають в Україні з 1 травня 2019 року.

 

Теги: #мобільний_звязок #нацкомісія #нкек

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:34 28.01.2023
У Херсонській області відновлено 21% базових станцій

У Херсонській області відновлено 21% базових станцій

16:21 18.01.2023
Доступність базових станцій менше 70% у п'яти областях - Держспецзв'язку

Доступність базових станцій менше 70% у п'яти областях - Держспецзв'язку

07:35 25.12.2022
В Україні розсекретили нову схему шахраїв із виманювання грошей

В Україні розсекретили нову схему шахраїв із виманювання грошей

18:14 25.11.2022
На Херсонщині відновлено роботу ще 2 базових станцій мобільного зв'язку

На Херсонщині відновлено роботу ще 2 базових станцій мобільного зв'язку

17:07 24.11.2022
Зв'язок в Україні поступово відновлюється - очільник Мінцифри

Зв'язок в Україні поступово відновлюється - очільник Мінцифри

16:55 24.11.2022
Блекаут вдарив по мобільному зв'язку: в п'яти областях на ранок четверга працювали від 9 до 16,4% базових станцій

Блекаут вдарив по мобільному зв'язку: в п'яти областях на ранок четверга працювали від 9 до 16,4% базових станцій

13:14 04.11.2022
Автономним джерелом живлення обладнано не всі антени мобільних операторів - YASNO

Автономним джерелом живлення обладнано не всі антени мобільних операторів - YASNO

13:50 01.06.2022
Відновити зв'язок з більшістю громад Херсонської області поки що не вдається – голова ОВА

Відновити зв'язок з більшістю громад Херсонської області поки що не вдається – голова ОВА

15:47 27.05.2022
Мобільний зв'язок та інтернет відновлено вже на 76% деокупованих територій України - заступник голови ОП

Мобільний зв'язок та інтернет відновлено вже на 76% деокупованих територій України - заступник голови ОП

20:53 19.04.2022
Кабмін звільнив Демську з посади члена Нацкомісії зі стандартів держмови

Кабмін звільнив Демську з посади члена Нацкомісії зі стандартів держмови

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У "Дії" запущено бета-тест електронного підпису, який буде дійсним у Євросоюзі

Маск та Возняк попросили призупинити розробку систем ШІ, що перевершують за потужністю GPT-4

"Мавка. Лісова пісня" стала найкасовішим українським фільмом за часи незалежності - Держкіно

Статусу резидента "Дія.Сity" за рік добровільно позбулися близько 15 компаній із 450 - заступник міністра

Арахамія закликав правоохоронний комітет ВР розглянути випадок обшуків у IT-компанії MacPaw

ОСТАННЄ

"Брати Супер Маріо в кіно" допомогли IMAX і Cinemark установити рекорди зборів і відвідуваності

Твіттер скасував обмеження щодо акаунтів представників російської влади

Мінторг США розглядає запровадження заходів щодо продукції "Лабораторії Касперського"

EcoFlow планує відкрити 5-7 магазинів протягом 2 років

"Нова пошта" розмістила облігації серії "C" на 800 млн грн для інвесторів, має намір випустити облігації серії "D"

У пунктах пропуску на західному кордоні України з'явиться безкоштовний Wi-Fi

Уряду Австралії заборонять використовувати TikTok на службових пристроях - ЗМІ

У "Дії" запущено бета-тест електронного підпису, який буде дійсним у Євросоюзі

Закон "Про медіа" посилить позиції української мови в цій сфері - мовний омбудсмен

Шість законів України втратили чинність у зв'язку з набуттям чинності законом "Про медіа"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА