14:33 02.10.2025

"Укртелеком" звернувся до регулятора через запровадження в Україні "непродуктивних" та "комерційних" викликів

Провідний оператор фіксованого зв’язку АТ "Укртелеком" звернувся до Національної комісії з питань регулювання у сферах електронних комунікацій та поштового зв’язку (НКЕК) через нові Правила надання та отримання електронних комунікаційних послуг, які набули чинності з 2 жовтня та дають змогу блокувати так звані FlashCall (виклики, які, як правило, мають нульову тривалість).

"Нова редакція Правил фактично призводить до збільшення вартості послуг для всіх юридичних осіб, які хочуть уникнути блокування своїх телефонних номерів, адже єдиним способом це зробити є переведення номерів в категорію "комерційні". Тому навіть якщо й встановлювати "плату за з’єднання", то розмір такої плати має бути встановлено державою", – пояснив суть проблеми агентству "Інтерфакс-Україна" заступник генерального директора "Укртелекому" з комерційних питань Ігор Яремчук.

Згідно з інформацією компанії, з грудня 2024 року мобільні оператори почали блокувати номери, які використовувалися для автентифікації номера телефону кінцевого користувача (т.з. FlashCall), а також позначати їх як ризиковані або шахрайські. (Йдеться, наприклад, про підтвердження карт лояльності в магазинах, коли клієнту надходить дзвінок, а він скидає його та повідомляє продавцю останні 4 цифри – ІФ-У.)

Оператори вдаються до таких дій, бо послуга FlashCalls є альтернативою відправленням повідомлень у соцмережах, наприклад Viber, або SMS, вартість яких наразі приблизно становить 75 коп. без ПДВ, бо ціна на такі SMS не регулюється та встановлюється мобільними операторами за спільною домовленіостю самостійно. Такі дії мобільних операторів призвели до скарг абонентів до НКЕК та АМКУ щодо перевірки їх законності.

Щоб унормувати питання рекламних дзвінків і FlashCalls, уряд постановою №761 від 25 червня цього року затвердив нову редакцію Правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг з визначенням двох типів викликів: непродуктивні, які відтепер можна заблокувати, та комерційні, що використовують "на підставі договору про надання послуг комерційних викликів кінцевим користувачем наданого йому ресурсу нумерації для ініціювання вихідних викликів з метою розповсюдження реклами або автентифікації номера телефону кінцевого користувача, якого викликають".

Відштовхуючись від внесених змін, мобільні оператори звернулися до інших операторів із пропозицією укласти відповідні додаткові угоди до договорів про взаємоз’єднання мереж та встановити окрему розрахункову таксу за термінацію комерційних викликів в розмірі 50 коп. без ПДВ, що фактично означає повернення давно скасованої "плати за з’єднання".

Водночас Правила прямо забороняють операторам електронних комунікацій стягувати з абонентів плату за виклики з нульовою тривалістю, тож таксу за термінацію FlashCalls оператор не може "перекласти" на свого абонента, і надання послуги буде збитковим.

"Укртелеком" додає, що нові Правила можуть створити ризики для бізнесу та державного сектору. Адже до категорії "комерційні виклики" можуть потрапити державні та бюджетні установи, які не займаються рекламою і не використовують FlashCall, але технічно їх дзвінки підпадають під ознаки блокування.

Згідно із новими Правилами, непродуктивні виклики – виклики …, що призводять до неефективного використання ресурсів електронної комунікаційної мережі, негативно впливають на якісні показники такої мережі, здійснюються з одного і того самого абонентського номера в напрямі одного або більше номерів (або мережевих ідентифікаторів) кінцевих користувачів незалежно від факту встановлення з’єднання та надання послуг і мають дві або більше (з 8) характеристик та ознак.

 

Теги: #укртелеком #нкек

