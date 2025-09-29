"Укртелеком" планує підписати меморандум з учасниками ринку щодо користування кабельною каналізацію

АТ "Укртелеком" та постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг працюють над підготовкою до підписання меморандуму, який передбачає проведення технічного аудиту ККЕ (кабельної каналізації електрозв'язку) для виявлення незаконно розміщених муфт та вирішення цієї проблеми на майбутнє.

Згідно з повідомленням голови підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі, урядового зв'язку, криптографічного захисту інформації комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Федієнка у Facebook, попередня домовленість про такий меморандум була досягнута на зустрічі учасників ринку минулого тижня.

Передбачається, що спільна робота щодо легалізації незаконно розміщених муфт у ККЕ буде здійснена до 1 березня 2026 року, а до цього часу рекомендується відкласти застосування підвищених штрафів.

Також в межах меморандуму "Укртелеком" утримається від самостійного впровадження та застосування тарифів на послуги, які стосуються доступу та користування ККЕ, зокрема плати за муфти, та проведення акредитації до 1 серпня 2026 року, у разі, якщо Національна комісія з регулювання у сферах електронних комунікацій та поштового зв’язку (НКЕК) підвищить до 1 березня 2026 року граничний тариф на користування ККЕ на 35% та впровадить методику розрахунку нових граничних тарифів.

Під час наради було рекомендовано "Укртелекому" та Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), розглянути пропозицію щодо поетапного підвищення граничних тарифів ККЕ, зокрема послуги користування ККЕ, на 35% від тарифів, які діяли станом на 1 серпня 2025 року, впроваджуючи їх до 1 березня 2026 року.

"Сподіваюся, що даний протокол (наради), як ми і домовлялися, переросте в меморандум між субʼєктами галузі, державними установами та іншими для врегулювання цього питання", - наголосив Федієнко у своєму дописі.

Наявність незаконно розміщених муфт (з’єднувальних пристроїв під час прокладення оптоволокна) обмежує доступ до ККЕ та її ємність, а власники цих муфт фактично можуть блокувати захід в ККЕ інших учасників.