"Укртелеком" за 9 міс.-2025 збільшив дохід на 5,6%, EBITDA зросла на 6,6%

"Укртелеком", найбільший оператор фіксованого зв’язку в Україні, за січень-вересень 2025 року збільшив дохід на 5,6% порівняно з аналогічним періодом 2024 року – до 3,8 млрд грн, EBITDA – на 6,6%, до 906 млн грн.

Згідно з пресрелізом компанії у п’ятницю, доходи від послуг оптичного інтернету зросли на 11,3%, а частка абонентів, які користуються оптичним інтернетом, досягла 80%.

Оператор додав, що за січня-вересень 2025 року прокладено понад 3,5 тис. км волоконно-оптичних ліній, а всього від початку повномасштабного вторгнення збудовано понад 20 тис. км оптики, що дало можливість 1,4 млн домогосподарствам підключитися до оптичного інтернету. Загалом наразі оптичний інтернет доступний для понад 3,3 млн користувачів.

"Укртелеком" уточнив, що цього року до оптичного інтернету було також підключено понад 90 медичних і майже 160 навчальних закладів, що збільшило їх загальну кількість відповідно до понад 1 360 і близько 1 860.

Зазначається, що доходи компанії від комерційної оренди за третій квартал 2025 року перевищили 400 млн грн, тоді як торік цей показник становив 325 млн грн.

За дев’ять місяців 2025 року "Укртелеком" сплатив до бюджету 1,175 млрд грн податків і зборів, що краще за аналогічний показник минулого року більш ніж на 17%.

Як повідомлялось, за підсумками січня-червня 2025 року "Укртелеком" отримав загальний дохід майже 2,47 млрд грн, що приблизно на 7,4% перевищує показник аналогічного періоду 2024 року, тоді як прибуток EBITDA зменшився приблизно на 12,9% – до понад 540 млн грн.