Дохід від клінік складає близько 75% загального доходу медичного ІТ-сервісу Helsi – СЕО

Дохід від співпраці з клініками складає близько 75% загального доходу медичного ІТ-сервісу Helsi, зростання відбувається за рахунок сегменту B2C і аналітичних продуктів, повідомив СЕО та співзасновник сервісу Євген Донець.

"Дохід від клінік на сьогоднішній день становить близько 75%, дохід від B2C - юлизько 5% і близько 20% в нас - дохід від продуктів, які ми називаємо Helsi Neuron, де Helsi створює додану вартість на базі унікальних даних, пропонуючи інструменти аналітики для ринку", - сказав він на ютюб-каналі Forbes Ukraine в середу.

Донець зазначив, що сервіс наразі "активно інвестує в модель B2C, але основний дохід це фактично B2B".

"Сегмент роботи з клініками доволі сталий. Наприклад, з комунальними, державними клініками ми майже не збільшуємо ціну, там нема можливості цього робити. Але ми рухаємося в ринок приватних клінік, створюємо сервіси для них. В них інші бізнес-процеси й інші вимоги до сервіс-провайдера", - сказав він.

"В найближчі роки ми плануємо зростати за рахунок нових бізнес-моделей. Це B2C і Helsi Neuron", - підкреслив він.

Як повідомлялося, медичний ІТ-сервіс Helsi планує за підсумками 2025 року збільшити виторг до $7,2-7,3 млн.

Найбільший оператор мобільного зв'язку "Київстар" в серпні 2022 року придбав контрольний пакет Helsi 69,99% за $15 млн, ціна викупу у травні 2025 року ще 28% що дозволило Київстару збільшити свою частку до 97,99% склала $11 млн.

Дохід Helsi за 2024 рік збільшився на 48% порівняно з 2023 роком – до $5,1 млн.

Helsi - це цифрова платформа для управління даними, яка підтримує надання медичних послуг медичними установами та лікарями і покращує доступ пацієнтів до медичної допомоги, зокрема, шляхом спрощення дистанційних консультацій і запису на прийом, а також зберігання медичних даних. Станом на 1 січня 2025 року компанія мала приблизно 29 млн зареєстрованих пацієнтів з доступом до 1600 державних і приватних клінік та понад 60 тис. медичних працівників. Станом на кінець 2024 року додаток Helsi завантажили 10 млн користувачів, що в 2,5 рази більше, ніж двома роками раніше.

АМКУ почав розгляд заявки на покупку "Київстаром" "МТПК", власника онлайн-сервісу Tabletki.ua.

Як повідомив заявив СЕО "Київстару" Олександр Комаров, "Київстар" планує в кінці 2025 року досягти частки 10% доходу від не пов'язаного з телекомунікаційними послугами бізнесу – Uklon, "Київстар ТБ", сервіс Helsi, а також хмарні сервіси та послуги Big Data.