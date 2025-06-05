Інтерфакс-Україна
Події
16:10 05.06.2025

Дохід українських видавців зріс на 31% у 2024 році - УІК

1 хв читати
Дохід українських видавців зріс на 31% у 2024 році - УІК
Фото: Pixabay

Дохід українських видавців у 2024 році зріс на 31% порівняно з 2023 роком, йдеться в звіті Українського інституту книги (УІК).

"Відбулася презентація щорічного звіту "Показники книжкової галузі України-2024", під час якої Український інститут книги представив основні показники книжкової галузі за підсумками 2024 разом із пропозиціями з розвитку каталогу "Книжки на ринку" як інструменту моніторингу", - йдеться в повідомленні.

УІК зазначає, що минулого року українське книговидання продемонструвало відновлення: дохід видавців зріс на 31% проти 2023 року, а сукупний річний тираж - на 21%; український книжковий ринок - +31% доходів і 33 млн примірників за рік.

"В Україні працює понад 350 видавництв. Книжки можна придбати майже у 800 офлайн-книгарнях і 80 онлайн-магазинах. Загальний обсяг ринку оцінюється в 8 млрд грн – це близько $200 млн", - йдеться в повідомленні.

За даними УІК, у 2024 році було видано 15,601 тис. назв книжок загальним накладом 33,315 млн примірників.

Теги: #книговидавництво #уік #дохід

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:21 01.06.2025
"Київстар" планує завдяки інвестиціям в $1 млрд довести частку нетелеком доходів до 50% за 5 років

"Київстар" планує завдяки інвестиціям в $1 млрд довести частку нетелеком доходів до 50% за 5 років

15:54 13.05.2025
Майже 14,2 тис. 18-річних не використали держдопомогу по "єКнига" в установлений термін - УІК

Майже 14,2 тис. 18-річних не використали держдопомогу по "єКнига" в установлений термін - УІК

17:14 06.05.2025
Телеком-провайдер Vega за 2024 рік збільшив дохід на 28%

Телеком-провайдер Vega за 2024 рік збільшив дохід на 28%

18:15 01.05.2025
"Нова пошта" в 2024р. збільшила дохід на 22%, прибуток скоротила на 36,9%

"Нова пошта" в 2024р. збільшила дохід на 22%, прибуток скоротила на 36,9%

11:47 01.05.2025
"Нова пошта" в I кв. збільшила дохід на 21,3%, скоротивши чистий прибуток в 1,7 раза

"Нова пошта" в I кв. збільшила дохід на 21,3%, скоротивши чистий прибуток в 1,7 раза

15:13 28.04.2025
"Укрпошта" в 2024р збільшила чистий дохід на 12,1%, скоротивши збиток в 1,9 раз

"Укрпошта" в 2024р збільшила чистий дохід на 12,1%, скоротивши збиток в 1,9 раз

10:44 03.04.2025
Мінкультури підтвердило М1, М2, sweet.tv, УІК і "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" статус критично важливих

Мінкультури підтвердило М1, М2, sweet.tv, УІК і "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" статус критично важливих

19:37 30.03.2025
Директорка УІК Коваль задекларувала 896,7 тис. грн доходів за 2024 рік

Директорка УІК Коваль задекларувала 896,7 тис. грн доходів за 2024 рік

09:59 28.03.2025
Майже 120 тис. заявок уже надійшло у рамках програми "єКнига" - УІК

Майже 120 тис. заявок уже надійшло у рамках програми "єКнига" - УІК

10:03 26.03.2025
УІК пропонує повернути держпрограму поповнення фондів публічних бібліотек

УІК пропонує повернути держпрограму поповнення фондів публічних бібліотек

ВАЖЛИВЕ

Окупанти знищили будівлю Херсонської обладміністрації

Зниження мобілізаційного віку не планується - Стефанчук

Київ про т.зв. день пам'яті "жертв ОУН і УПА": Полякам не слід шукати ворогів серед українців, ворог у нас один – Росія

Главі АМКУ Кириленку повідомлено про нову підозру в недекларуванні майна

Зеленський про нічні обстріли РФ: Це ще одна причина запровадити максимальні санкції

ОСТАННЄ

Умєров обговорив з норвезьким колегою спільні проєкти у сфері БПЛА

Зеленський про знищення будівлі Херсонської ОДА: Потрібна сила, щоб примусити росіян перестати руйнувати і вбивати

Мирна жителька постраждала через артобстріл Купʼянська

Трамп номінував Алексуса Гринкевича на посаду головкома сил НАТО в Європі

Уряд визнав дефіцит грошей на ЗСУ, стверджує Порошенко і закликає перенаправити на військо "кожну копійку"

Умєров назвав удари по Херсону, Прилуках і Харкову частиною щоденного терору і закликав до санкцій та ізоляції РФ

Окупанти знищили будівлю Херсонської обладміністрації

УЧХ допомагав рятувальникам у місцях, які постраждали від атаки ворожих БпЛА по Харкову

Сі Цзіньпін і Трамп провели телефонну розмову - ЗМІ

Фінляндія, Швеція, Норвегія, Литва, Естонія та Нідерланди планують спільно закупити БМП

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА