Дохід українських видавців зріс на 31% у 2024 році - УІК

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Дохід українських видавців у 2024 році зріс на 31% порівняно з 2023 роком, йдеться в звіті Українського інституту книги (УІК).

"Відбулася презентація щорічного звіту "Показники книжкової галузі України-2024", під час якої Український інститут книги представив основні показники книжкової галузі за підсумками 2024 разом із пропозиціями з розвитку каталогу "Книжки на ринку" як інструменту моніторингу", - йдеться в повідомленні.

УІК зазначає, що минулого року українське книговидання продемонструвало відновлення: дохід видавців зріс на 31% проти 2023 року, а сукупний річний тираж - на 21%; український книжковий ринок - +31% доходів і 33 млн примірників за рік.

"В Україні працює понад 350 видавництв. Книжки можна придбати майже у 800 офлайн-книгарнях і 80 онлайн-магазинах. Загальний обсяг ринку оцінюється в 8 млрд грн – це близько $200 млн", - йдеться в повідомленні.

За даними УІК, у 2024 році було видано 15,601 тис. назв книжок загальним накладом 33,315 млн примірників.