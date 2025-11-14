Інтерфакс-Україна
Медицина
16:25 14.11.2025

Дві київські клініки постраждали від нічної атаки росіян

Дві київські клініки постраждали від ракетної атаки росіян в ніч на п’ятницю.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я, зокрема, в Інституті отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України пошкоджені два корпуси, дві людини з поверхневими ушкодженнями, вибиті двері та практично всі вікна.

В клініці тривають роботи з демонтажу вікон і скла, близько 90 пацієнтів, що лікувалися в пошкоджених корпусах переведені в інші корпуси.

Крім того, ворожий безпілотник сильно пошкодив будівлю Консультативно-діагностичного центру Подільського району Києва. В медзакладі повністю зруйновані дах і верхній поверх.

