16:25 14.11.2025
Дві київські клініки постраждали від нічної атаки росіян
Дві київські клініки постраждали від ракетної атаки росіян в ніч на п’ятницю.
Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я, зокрема, в Інституті отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України пошкоджені два корпуси, дві людини з поверхневими ушкодженнями, вибиті двері та практично всі вікна.
В клініці тривають роботи з демонтажу вікон і скла, близько 90 пацієнтів, що лікувалися в пошкоджених корпусах переведені в інші корпуси.
Крім того, ворожий безпілотник сильно пошкодив будівлю Консультативно-діагностичного центру Подільського району Києва. В медзакладі повністю зруйновані дах і верхній поверх.