Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) продовжить встановлення в Україні модульних клінік, повідомив представник ВООЗ в Україні, голова Офісу ВООЗ у країні Ярно Хабіхт.

"Ініціатива зі встановлення модульних медичних закладів розпочалася у 2023 році. Цього року ми плануємо продовжити встановлення модульних закладів за фінансової підтримки наших донорів, - сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Хабіхт зазначив, що впродовж попередніх двох років ВООЗ встановила в Україні 29 модульних медичних закладів двох типів: модульні клініки первинної медичної допомоги та модульні станції бригад екстреної медичної допомоги (ЕМД).

Загалом усі модульні заклади надають послуги близько 250 тис. пацієнтам у восьми областях.

"Це також було пілотним проєктом для ВООЗ із таким системним підходом до використання модульних закладів первинної медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях, а тому Україна є першою, яка впровадила та оцінила його, щоб потім поділитися досвідом з іншими", - сказав він.

Хабіхт зазначив, що модульні клініки – це об'єкти швидкого монтажу, які розраховані на термін експлуатації до 10 років, інтегровані в систему охорони здоров'я України.