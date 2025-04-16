Інтерфакс-Україна
Події
05:47 16.04.2025

ВООЗ: країни-члени досягли угоди щодо протидії майбутнім пандеміям

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Країни-члени Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) досягли угоди щодо підготовки світу до можливих майбутніх пандемій, повідомляє Reuters у середу.

Юридично зобов’язуюча угода має на меті посилити глобальний захист від нових патогенів після пандемії COVID-19, яка забрала мільйони життів у 2020–2022 роках.

"Після більш ніж трьох років інтенсивних переговорів країни-члени ВООЗ зробили важливий крок уперед у зусиллях зробити світ безпечнішим перед загрозою пандемій", - йдеться у заяві організації.

Угода передбачає заходи для запобігання майбутнім пандеміям і посилення міжнародної співпраці у відповідь на спалахи захворювань.

"Це історична угода для глобальної безпеки у сфері охорони здоров’я, рівності та міжнародної солідарності", — зазначила посол Франції з питань глобального здоров’я Анн-Клер Ампру.

Проєкт угоди буде винесено на розгляд Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я у травні.

Джерело:https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/countries-reach-historic-who-pandemic-agreement-afp-reports-2025-04-16/

Теги: #вооз #угода #пандемія #швейцарія

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